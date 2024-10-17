https://sputnik-georgia.ru/20241017/kakuyu-pomosch-gosudarstvo-okazyvaet-veteranam-v-gruzii-290400391.html

Какую помощь государство оказывает ветеранам в Грузии?

Какую помощь государство оказывает ветеранам в Грузии?

Sputnik Грузия

Сила государства определяется его отношением к защитникам родины, заявил премьер, поздравляя ветеранов 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T13:30+0400

2024-10-17T13:30+0400

2024-10-17T14:43+0400

грузия

новости

общество

государственная служба по делам ветеранов

ираклий кобахидзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Забота о благополучии и улучшении условий жизни ветеранов на протяжении 12 лет является приоритетом для правящей партии "Грузинская мечта", им полагаются регулярные выплаты, компенсации, налоговые льготы, заявил премьер Ираклий Кобахидзе, выступая за мероприятии, посвященном Дню ветеранов. День ветеранов отмечается в Грузии с 2014 года. 17 октября 1995 года парламент Грузии принял Закон "О ветеранах войны и вооруженных сил", который впоследствии стал основой для учреждения Дня ветеранов. По последним данным, в Грузии около 70 тысяч ветеранов разных национальностей. Глава правительства рассказал о том, что было сделано для ветеранов и их семей за последние годы: Премьер отметил, что государство продолжит поддерживать ветеранов и расширять соответствующие программы и в будущем. Эти аспекты будут отражены в госбюджете 2025 года. "Мы не останавливаемся на достигнутом, мы продолжим поддерживать Государственную службу по делам ветеранов и расширять соответствующие государственные программы. В том числе, мы обсудим этот вопрос во время планирования бюджета 2025 года", - заявил Кобахидзе. По словам премьера, для реализации планов правительства необходимы мир и стабильность. По словам главы правительства, ветеран – один из самых почетных статусов в любом обществе, для которого свобода является важнейшей ценностью, и сила государства определяется его отношением к защитникам родины. На сегодняшний день в Грузии статус ветерана имеют 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны, и ветераны конфликтов в более поздний период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, государственная служба по делам ветеранов, ираклий кобахидзе, тбилиси