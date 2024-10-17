Какую помощь государство оказывает ветеранам в Грузии?
13:30 17.10.2024 (обновлено: 14:43 17.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerГосударственный флаг Грузии. Самый высокий флагшток в столице страны
© photo: Sputnik / Stringer
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Сила государства определяется его отношением к защитникам родины, заявил премьер, поздравляя ветеранов
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Забота о благополучии и улучшении условий жизни ветеранов на протяжении 12 лет является приоритетом для правящей партии "Грузинская мечта", им полагаются регулярные выплаты, компенсации, налоговые льготы, заявил премьер Ираклий Кобахидзе, выступая за мероприятии, посвященном Дню ветеранов.
День ветеранов отмечается в Грузии с 2014 года. 17 октября 1995 года парламент Грузии принял Закон "О ветеранах войны и вооруженных сил", который впоследствии стал основой для учреждения Дня ветеранов. По последним данным, в Грузии около 70 тысяч ветеранов разных национальностей.
"Забота о вашем благополучии, должная оценка ваших заслуг и героизма были для нас главным приоритетом с момента прихода к власти", - заявил Кобахидзе.
Глава правительства рассказал о том, что было сделано для ветеранов и их семей за последние годы:
для членов семей погибших или раненых в борьбе за территориальную целостность, свободу и независимость Грузии, а также во время событий мая 1998 года на территории Абхазии и августа 2004 года в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) установлено ежемесячное пособие, которое с 2014 года увеличилось с 500 до 1,2 тысячи лари;
было снято ограничение на жилищно-бытовые субсидии, получение которых полагалось лишь ветеранам пенсионного возраста. В результате 45 тысяч ветеранов смогли получить помощь. Также государство установило налоговые льготы, льготы на проезд в общественном транспорте;
в государственную программу всеобщего здравоохранения включен пакет для ветеранов, в рамках которого финансируется медицинское обслуживание ветеранов. Годовой лимит составляет 15 тысяч лари;
в рамках социальной программы в сфере образования дети ветеранов обучаются в вузах за счет государственного гранта;
стимулируется предпринимательская активность, созданы фермерские объединения ветеранов, кооперативы и фермерские хозяйства.
Премьер отметил, что государство продолжит поддерживать ветеранов и расширять соответствующие программы и в будущем. Эти аспекты будут отражены в госбюджете 2025 года.
"Мы не останавливаемся на достигнутом, мы продолжим поддерживать Государственную службу по делам ветеранов и расширять соответствующие государственные программы. В том числе, мы обсудим этот вопрос во время планирования бюджета 2025 года", - заявил Кобахидзе.
По словам премьера, для реализации планов правительства необходимы мир и стабильность.
"Вы, ветераны, лучше всех знаете цену мира. Благодарю вас за ваш героизм, за вашу преданность Родине, за ваш вклад в построение лучшего будущего Грузии", - заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, ветеран – один из самых почетных статусов в любом обществе, для которого свобода является важнейшей ценностью, и сила государства определяется его отношением к защитникам родины.
На сегодняшний день в Грузии статус ветерана имеют 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны, и ветераны конфликтов в более поздний период.