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Курс лари на четверг – 2,7143 GEL/$1
Курс лари на четверг – 2,7143 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0131 лари по отношению к доллару 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 октября в размере 2,7143 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0131 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, сша, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар
грузия, экономика, новости, сша, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар
Курс лари на четверг – 2,7143 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0131 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 октября в размере 2,7143 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0131 лари по отношению к доллару.