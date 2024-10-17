https://sputnik-georgia.ru/20241017/kurs-lari-na-chetverg--27143-gel1-290392470.html

Курс лари на четверг – 2,7143 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,7143 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0131 лари по отношению к доллару 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T09:48+0400

2024-10-17T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 октября в размере 2,7143 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0.0131 лари по отношению к доллару.

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