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https://sputnik-georgia.ru/20241017/tbilisskaya-infektsionnaya-klinika-pereekhala-v-novoe-zdanie-290410446.html
Тбилисская инфекционная клиника переехала в новое здание
Тбилисская инфекционная клиника переехала в новое здание
Sputnik Грузия
Новое 11-этажное здание, отвечающее самым высоким стандартам, оснащенное современным оборудованием и технологиями, необходимыми для успешного и качественного... 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T23:41+0400
2024-10-17T23:45+0400
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тенгиз церцвадзе
ираклий кобахидзе
центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе открылся в Дигомском районе (ул. Любляна, 70) на окраине Тбилиси, сообщили в администрации правительства Грузии. В 2021 году власти Грузии приобрели для Тбилисской инфекционной больницы новое здание, выделив из бюджета 40 миллионов лари. Территорию и здание инфекционной больницы на улице Казбеги в Тбилиси в 2009 году приобрела компания "Аверси-фарма". Объект был продан с тем условием, что инфекционная больница получит новое здание. Клиника оснащена ультрасовременными лабораториями, плетизмографом, компьютерным томографом, ультразвуковым и рентгеновским медицинским оборудованием, которое обслуживает квалифицированный медицинский персонал. Новая инфекционная клиника рассчитана на 83 койки. "Расширение клиники и собственное здание позволит медицинскому центру проводить все необходимые и обязательные обследования для пациентов на месте. К клинике также добавили отделение неотложной амбулатории. Самое главное, что здоровье пациентов и наших граждан обслуживает высококвалифицированный медицинский персонал", - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Клиника носит имя выдающегося врача, ученого и педагога Тенгиза Церцвадзе, который скончался в августе этого года. Он принимал непосредственное участие в планировании и реализации строительства этого здания. Вскоре после кончины по инициативе Минздрава Грузии было решено присвоить центру имя Церцвадзе. По словам главы правительства, это новое, 11-этажное здание, отвечающее самым высоким стандартам, оснащенное современным оборудованием и технологиями, необходимыми для успешного и качественного оказания медицинских услуг. В клинике трудоустроено 352 сотрудника из них 86 врачей и 71 медработник. Тбилисская инфекционная больница была основана в 1953 году. В 1989 году в Тбилисской инфекционной больнице было создано отделение СПИДа, заведующим которым был назначен Тенгиз Церцвадзе.
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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, ираклий кобахидзе, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии
грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, ираклий кобахидзе, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии

Тбилисская инфекционная клиника переехала в новое здание

23:41 17.10.2024 (обновлено: 23:45 17.10.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentНовое издание Тбилисской инфекционной больницы
Новое издание Тбилисской инфекционной больницы - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Новое 11-этажное здание, отвечающее самым высоким стандартам, оснащенное современным оборудованием и технологиями, необходимыми для успешного и качественного оказания медицинских услуг
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе открылся в Дигомском районе (ул. Любляна, 70) на окраине Тбилиси, сообщили в администрации правительства Грузии.
В 2021 году власти Грузии приобрели для Тбилисской инфекционной больницы новое здание, выделив из бюджета 40 миллионов лари. Территорию и здание инфекционной больницы на улице Казбеги в Тбилиси в 2009 году приобрела компания "Аверси-фарма". Объект был продан с тем условием, что инфекционная больница получит новое здание.
Клиника оснащена ультрасовременными лабораториями, плетизмографом, компьютерным томографом, ультразвуковым и рентгеновским медицинским оборудованием, которое обслуживает квалифицированный медицинский персонал. Новая инфекционная клиника рассчитана на 83 койки.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе осматривает новое здание Тбилисской инфекционной больницы
Ираклий Кобахидзе осматривает новое здание Тбилисской инфекционной больницы - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2024
Ираклий Кобахидзе осматривает новое здание Тбилисской инфекционной больницы
© Сourtesy of Georgian Government
"Расширение клиники и собственное здание позволит медицинскому центру проводить все необходимые и обязательные обследования для пациентов на месте. К клинике также добавили отделение неотложной амбулатории. Самое главное, что здоровье пациентов и наших граждан обслуживает высококвалифицированный медицинский персонал", - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Клиника носит имя выдающегося врача, ученого и педагога Тенгиза Церцвадзе, который скончался в августе этого года. Он принимал непосредственное участие в планировании и реализации строительства этого здания. Вскоре после кончины по инициативе Минздрава Грузии было решено присвоить центру имя Церцвадзе.
"Вклад господина Тенгиза перед нашей страной неоценим. Благодаря его инновационным подходам и достигнутым результатам Грузия сегодня входит в число лидеров с точки зрения лечения инфекционных заболеваний, СПИДа, вирусных гепатитов и других инфекционных заболеваний. Уверен, что коллектив профессионалов с честью продолжит это наследие в обновленных, улучшенных условиях", - заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, это новое, 11-этажное здание, отвечающее самым высоким стандартам, оснащенное современным оборудованием и технологиями, необходимыми для успешного и качественного оказания медицинских услуг.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе осматривает новое здание Тбилисской инфекционной больницы
Ираклий Кобахидзе осматривает новое здание Тбилисской инфекционной больницы - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2024
Ираклий Кобахидзе осматривает новое здание Тбилисской инфекционной больницы
© Сourtesy of Georgian Government
В клинике трудоустроено 352 сотрудника из них 86 врачей и 71 медработник.
Тбилисская инфекционная больница была основана в 1953 году. В 1989 году в Тбилисской инфекционной больнице было создано отделение СПИДа, заведующим которым был назначен Тенгиз Церцвадзе.
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