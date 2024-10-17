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Введены новые правила ввоза несопровождаемого багажа гражданами Грузии
Введены новые правила ввоза несопровождаемого багажа гражданами Грузии
Sputnik Грузия
Согласно документу, при въезде гражданин Грузии будет заполнять "Таможенную декларацию физического лица", если ввозит в несопровождаемом багаже товары, которые... 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T21:10+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Граждане Грузии, пробывшие за границей более шести месяцев, при въезде в Грузию должны заполнять декларации на все товары в несопровождаемом багаже, которые не вывозили из страны при отъезде, говорится в распоряжении министра финансов. Согласно документу, при въезде гражданин Грузии будет заполнять "Таможенную декларацию физического лица", если ввозит в несопровождаемом багаже товары, которые не вывозил, и этот товар, указанный в декларации, должен быть ввезен в страну в течение 90 дней. "На товары, прибывшие до въезда гражданина в Грузию, отсутствующего в стране более полугода, таможенная декларация должна быть представлена при его въезде, а документы, представляемые при прохождении таможенной процедуры, должны подтверждать, что товары лицо отправило на свое имя до въезда на таможенную территорию Грузии", – говорится в распоряжении. Ранее заполнение таможенной декларации распространялось только на товары подлежащие обязательному декларированию при въезде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, таможня, министерство финансов грузии
грузия, новости, общество, таможня, министерство финансов грузии
Введены новые правила ввоза несопровождаемого багажа гражданами Грузии
Согласно документу, при въезде гражданин Грузии будет заполнять "Таможенную декларацию физического лица", если ввозит в несопровождаемом багаже товары, которые не вывозил
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Граждане Грузии, пробывшие за границей более шести месяцев, при въезде в Грузию должны заполнять декларации на все товары в несопровождаемом багаже, которые не вывозили из страны при отъезде, говорится в распоряжении министра финансов.
Согласно документу, при въезде гражданин Грузии будет заполнять "Таможенную декларацию физического лица", если ввозит в несопровождаемом багаже товары, которые не вывозил, и этот товар, указанный в декларации, должен быть ввезен в страну в течение 90 дней.
"На товары, прибывшие до въезда гражданина в Грузию, отсутствующего в стране более полугода, таможенная декларация должна быть представлена при его въезде, а документы, представляемые при прохождении таможенной процедуры, должны подтверждать, что товары лицо отправило на свое имя до въезда на таможенную территорию Грузии", – говорится в распоряжении
.
Ранее заполнение таможенной декларации распространялось только на товары подлежащие обязательному декларированию при въезде.