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Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии
Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии
Sputnik Грузия
На первом этапе бесплатная вакцинация проводится для лиц, входящих в группу риска 18.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-18T18:53+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для лиц, входящих в группу риска, началась в Грузии с 18 октября, сообщил Минздрав Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины голландской компании Abbott Biologicals B.V., рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом. В группу риска также входят пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие. Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Вакцинация доступна с шестимесячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации, и совершенно бесплатна для бенефициаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав, грипп
Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии
На первом этапе бесплатная вакцинация проводится для лиц, входящих в группу риска
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для лиц, входящих в группу риска, началась в Грузии с 18 октября, сообщил Минздрав Грузии.
В рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины голландской компании Abbott Biologicals B.V., рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В рамках государственной программы иммунизации вакцинация против вируса гриппа на первом этапе проводится бесплатно для лиц, входящих в группу риска.
Это люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом.
В группу риска также входят пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие.
Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте
Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
На втором этапе вакцинация от сезонного гриппа станет бесплатной для всех желающих с 4 ноября.
Вакцинация доступна с шестимесячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации, и совершенно бесплатна для бенефициаров.