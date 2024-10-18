https://sputnik-georgia.ru/20241018/besplatnaya-vaktsinatsiya-protiv-virusa-grippa-nachalas-v-gruzii-290419781.html

Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии

Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии

Sputnik Грузия

На первом этапе бесплатная вакцинация проводится для лиц, входящих в группу риска 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T18:53+0400

2024-10-18T18:53+0400

2024-10-18T18:53+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

минздрав

грипп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259612237_200:126:2004:1141_1920x0_80_0_0_86a04b1f0d1c54923390ad83f416e112.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для лиц, входящих в группу риска, началась в Грузии с 18 октября, сообщил Минздрав Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины голландской компании Abbott Biologicals B.V., рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом. В группу риска также входят пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие. Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Вакцинация доступна с шестимесячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации, и совершенно бесплатна для бенефициаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав, грипп