https://sputnik-georgia.ru/20241018/dozhdi-sneg-i-shtorm-na-more--sinoptiki-o-pogode-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-290417910.html

Дожди, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Дожди, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T16:44+0400

2024-10-18T16:44+0400

2024-10-18T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, в Западной Грузии, а в горных и высокогорных районах – снег до 22 октября 2024 года, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Также синоптики предупреждают об усилении ветра и шторме в 3-4 балла на Черноморском побережье Грузии. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии