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Дожди, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Дожди, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний 18.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-18T16:44+0400
2024-10-18T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, в Западной Грузии, а в горных и высокогорных районах – снег до 22 октября 2024 года, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Также синоптики предупреждают об усилении ветра и шторме в 3-4 балла на Черноморском побережье Грузии. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Дожди, снег и шторм на море – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют дождь, местами сильный, в Западной Грузии, а в горных и высокогорных районах – снег до 22 октября 2024 года, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Также синоптики предупреждают об усилении ветра и шторме в 3-4 балла на Черноморском побережье Грузии.
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в малых реках, а в холмистой и горной местности спровоцировать и активизировать оползнево-селевые процессы.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается синоптиками как средний.