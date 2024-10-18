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Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Sputnik Грузия
Внешний долг Грузии за второй квартал 2024 года вырос на 32,2 миллиона долларов 18.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 июня 2024 года составил 24,6 миллиарда долларов, что составляет 77,9% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал 2024 года общий внешний долг вырос на 32,2 миллиона долларов, в том числе на 276,2 миллиона долларов показатель вырос за счет операционных изменений, в тоже время снизился на 39,3 миллиона долларов из-за других изменений, на 33 миллиона долларов – за счет изменения цен, на 171,7 миллиона долларов – за счет изменений курса.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,6 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,7 миллиарда долларов, долг между компаниями – 3 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,7%.Чистый долг Грузии на 30 июня 2024 года составил 12,5 миллиарда долларов (39,% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,4 млрд долларов (20,2% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, долг
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, долг
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Внешний долг Грузии за второй квартал 2024 года вырос на 32,2 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 июня 2024 года составил 24,6 миллиарда долларов, что составляет 77,9% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
За второй квартал 2024 года общий внешний долг вырос на 32,2 миллиона долларов, в том числе на 276,2 миллиона долларов показатель вырос за счет операционных изменений, в тоже время снизился на 39,3 миллиона долларов из-за других изменений, на 33 миллиона долларов – за счет изменения цен, на 171,7 миллиона долларов – за счет изменений курса.
Из общего объема 11,0 миллиарда долларов приходится на долг государства (34,7% к ВВП), из которых 8,5 миллиарда долларов – долг правительства, 835,9 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 441,5 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.
Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,6 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,7 миллиарда долларов, долг между компаниями – 3 миллиарда долларов.
Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,7%.
Чистый долг Грузии на 30 июня 2024 года составил 12,5 миллиарда долларов (39,% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,4 млрд долларов (20,2% к ВВП).