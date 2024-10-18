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Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Sputnik Грузия

Внешний долг Грузии за второй квартал 2024 года вырос на 32,2 миллиона долларов 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T09:01+0400

2024-10-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 июня 2024 года составил 24,6 миллиарда долларов, что составляет 77,9% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал 2024 года общий внешний долг вырос на 32,2 миллиона долларов, в том числе на 276,2 миллиона долларов показатель вырос за счет операционных изменений, в тоже время снизился на 39,3 миллиона долларов из-за других изменений, на 33 миллиона долларов – за счет изменения цен, на 171,7 миллиона долларов – за счет изменений курса.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,6 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,7 миллиарда долларов, долг между компаниями – 3 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,7%.Чистый долг Грузии на 30 июня 2024 года составил 12,5 миллиарда долларов (39,% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,4 млрд долларов (20,2% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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