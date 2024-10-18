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Контакты России с Грузией осуществляются по мере необходимости – Лавров
Контакты России с Грузией осуществляются по мере необходимости – Лавров
Sputnik Грузия
Есть возможность обсуждать текущие вопросы, прежде всего в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями... 18.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-18T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Россия по мере необходимости поддерживает контакты с Грузией, есть возможность обсуждать вопросы в сферах торговли и туризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3". Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.По словам министра, на встрече платформы "3+3" ее участники в очередной раз подчеркнули, что для Грузии ее двери всегда открыты."Мы в очередной раз, мы это делаем всегда, когда собираемся в этом формате, подтвердили, что для Грузии двери этой платформы всегда остаются открытыми. Мы надеемся, что со временем грузинские соседи смогут подключиться к ее работе", – сказал Лавров.Формат Консультативной региональной платформы "3+3" предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе. Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате.Россия в свою очередь рассматривает механизм, как очень важный и перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, турция, азербайджан, армения, иран, сергей лавров, мид россии, политика, грузино-российские отношения
россия, грузия, новости, турция, азербайджан, армения, иран, сергей лавров, мид россии, политика, грузино-российские отношения
Контакты России с Грузией осуществляются по мере необходимости – Лавров
18:00 18.10.2024 (обновлено: 18:29 18.10.2024)
Есть возможность обсуждать текущие вопросы, прежде всего в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями, заявил Лавров
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Россия по мере необходимости поддерживает контакты с Грузией, есть возможность обсуждать вопросы в сферах торговли и туризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".
Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.
"У нас есть контакты с Тбилиси. У нас там есть Секция интересов при посольстве Швейцарии. Там работают наши дипломаты, у которых по мере необходимости есть возможность обсуждать текущие вопросы, прежде всего в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями", – сказал Лавров.
По словам министра, на встрече платформы "3+3" ее участники в очередной раз подчеркнули, что для Грузии ее двери всегда открыты.
"Мы в очередной раз, мы это делаем всегда, когда собираемся в этом формате, подтвердили, что для Грузии двери этой платформы всегда остаются открытыми. Мы надеемся, что со временем грузинские соседи смогут подключиться к ее работе", – сказал Лавров.
Формат Консультативной региональной платформы "3+3" предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии, однако в Тбилиси сообщали, что не планируют участвовать в инициативе. Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате.
Россия в свою очередь рассматривает механизм, как очень важный и перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.