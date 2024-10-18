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Новым министром культуры Грузии назначена Тинатин Рухадзе
Новым министром культуры Грузии назначена Тинатин Рухадзе
Sputnik Грузия
Место министра культуры страны было вакантно с 26 сентября, так как Тея Цулукиани подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской... 18.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-18T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Пост министра культуры и спорта Грузии заняла бывший советник тбилисского сакребуло (совещательный орган) по вопросам культуры и образования Тинатин Рухадзе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Место министра культуры страны было вакантно с 26 сентября, так как Тея Цулукиани подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской мечты" в преддверии парламентских выборов. По словам Кобахидзе, Рухадзе с 1989 года была заместителем директора Союза молодых творцов Грузии. Также она занимала пост директора камерного оркестра "Тбилиси Концертино", позже была исполнительным директором телефестиваля "Мана". Также она была генеральным продюсером "Тибиситвис", руководителем аппарата, генеральным продюсером, а также начальником аппарата и продюсером Совета продюсеров и вещания Грузтелерадио ("Сактелерадио").Она занимала должности генеральным директора ООО "Мелоди Арт" и генерального директора Тбилисский театр музыки и драмы имени Васо Абашидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, тея цулукиани, ираклий кобахидзе, политика
грузия, культура, новости, тея цулукиани, ираклий кобахидзе, политика
Новым министром культуры Грузии назначена Тинатин Рухадзе
15:45 18.10.2024 (обновлено: 15:51 18.10.2024)
Место министра культуры страны было вакантно с 26 сентября, так как Тея Цулукиани подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Пост министра культуры и спорта Грузии заняла бывший советник тбилисского сакребуло (совещательный орган) по вопросам культуры и образования Тинатин Рухадзе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Место министра культуры страны было вакантно с 26 сентября, так как Тея Цулукиани подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской мечты" в преддверии парламентских выборов.
По словам Кобахидзе, Рухадзе с 1989 года была заместителем директора Союза молодых творцов Грузии.
Также она занимала пост директора камерного оркестра "Тбилиси Концертино", позже была исполнительным директором телефестиваля "Мана".
Также она была генеральным продюсером "Тибиситвис", руководителем аппарата, генеральным продюсером, а также начальником аппарата и продюсером Совета продюсеров и вещания Грузтелерадио ("Сактелерадио").
Она занимала должности генеральным директора ООО "Мелоди Арт" и генерального директора Тбилисский театр музыки и драмы имени Васо Абашидзе.