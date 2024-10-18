https://sputnik-georgia.ru/20241018/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi--dannye-za-sentyabr-290412119.html
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за сентябрь
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за сентябрь
Sputnik Грузия
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 20%, а в старых квартирах упали на 6% 18.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-18T13:58+0400
2024-10-18T13:58+0400
2024-10-18T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в сентябре 2024 года вырос на 12% по сравнению с сентябрем 2023 года – продано 3,5 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 25% и составил 247 млн долларов. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 20%, а старых квартир – упали на 6%. В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 8% в спальных районах, на 10% – в центре, а рядом с центром – снизилась на 1%. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 8% в спальных районах, на 10% – в центре, а рядом с центром – на 12%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за сентябрь
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 20%, а в старых квартирах упали на 6%
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в сентябре 2024 года вырос на 12% по сравнению с сентябрем 2023 года – продано 3,5 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 25% и составил 247 млн долларов.
Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 20%, а старых квартир – упали на 6%.
В новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 8% в спальных районах, на 10% – в центре, а рядом с центром – снизилась на 1%.
В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 8% в спальных районах, на 10% – в центре, а рядом с центром – на 12%.