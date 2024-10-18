https://sputnik-georgia.ru/20241018/uskorenie-rosta-ekonomiki-gruzii-prioritet-pravitelstva---premer-290424155.html
Ускорение роста экономики Грузии приоритет правительства – премьер
Ускорение роста экономики Грузии приоритет правительства – премьер
Sputnik Грузия
За предыдущие 3 года в Грузии был средний рост на уровне 9,7%, что является самым высоким показателем в Европе, заявил премьер 18.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-18T22:54+0400
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2024-10-18T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Поддержание темпов экономического роста и его ускорение – один из наших главных приоритетов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства. В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%. Премьер положительно оценил тот факт, что прогнозы международных институтов в плане роста экономики улучшаются. "Конечно, хорошо, что прогнозы улучшаются, но мы хотим и дальше эти прогнозы превосходить. Это наша амбициозная задача", – сказал премьер. Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году составит 5,5%. Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году. По информации правительства, в 2012 году за чертой бедности в Грузии находилось 30% населения (1 120 000 чел.), а в 2023 году эта цифра сократилась до 11,8% (440 тысяч). Согласно обещаниям "Грузинской мечты", в 2028 году количество граждан за чертой бедности сократится до 150 тысяч и составит 4%. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, всемирный банк, азиатский банк развития (абр)
Ускорение роста экономики Грузии приоритет правительства – премьер
22:54 18.10.2024 (обновлено: 23:11 18.10.2024)
За предыдущие 3 года в Грузии был средний рост на уровне 9,7%, что является самым высоким показателем в Европе, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Поддержание темпов экономического роста и его ускорение – один из наших главных приоритетов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.
В последние годы ВВП Грузии стабильно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в августе 2024 года составил 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-августе 2024 года составил 10%.
"Мы представили предвыборную программу, согласно которой за четыре года наша экономика достигнет 130 миллиардов лари, наш бюджет превысит 40 миллиардов лари, безработица снизится до 4%, бедность снизится до 4%. Для этого нам необходимо сохранение тех темпов и еще большее ускорение, которые мы взяли в направлении экономического роста", – заявил Кобахидзе.
Премьер положительно оценил тот факт, что прогнозы международных институтов в плане роста экономики улучшаются.
"Конечно, хорошо, что прогнозы улучшаются, но мы хотим и дальше эти прогнозы превосходить. Это наша амбициозная задача", – сказал премьер.
Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году. Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году составит 5,5%.
Также ранее прогноз для Грузии по росту ВВП пересмотрел и Всемирный банк, повысив его до 5,2%, когда в январе прогнозировал 4,8%. Кроме того, Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии на 5% в 2025 году.
"По данным восьми месяцев, в этом году у нас двузначный экономический рост, ровно 10%. За предыдущие 3 года у нас был средний рост на уровне 9,7%, что является самым высоким показателем в Европе, в регионе", – заявил Кобахидзе.
По информации правительства, в 2012 году за чертой бедности в Грузии находилось 30% населения (1 120 000 чел.), а в 2023 году эта цифра сократилась до 11,8% (440 тысяч). Согласно обещаниям "Грузинской мечты", в 2028 году количество граждан за чертой бедности сократится до 150 тысяч и составит 4%.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%.