https://sputnik-georgia.ru/20241019/dvizhenie-na-perevale-rikoti-ostanovleno-iz-za-vozgoraniya-avtomobilya-290428596.html

Движение на перевале Рикоти остановлено из-за возгорания автомобиля

Движение на перевале Рикоти остановлено из-за возгорания автомобиля

Sputnik Грузия

В результате инцидента никто не пострадал, сообщают СМИ 19.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-19T14:02+0400

2024-10-19T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Возгорание автомобиля привело к остановке движения в тоннеле на перевале Рикоти, соединяющем запад и восток Грузии, в направлении Тбилиси, передает Первый канал.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал, однако из-за узости тоннеля остальные автомобилисты проехать не могут. Другие подробности ЧП не распространяются. Тоннель — не единственный путь через перевал Рикоти. Существует также объездная дорога рядом, которой автомобилисты пользуются в случае пробки на основной дороге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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