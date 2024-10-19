https://sputnik-georgia.ru/20241019/dvizhenie-na-perevale-rikoti-ostanovleno-iz-za-vozgoraniya-avtomobilya-290428596.html
Движение на перевале Рикоти остановлено из-за возгорания автомобиля
Движение на перевале Рикоти остановлено из-за возгорания автомобиля
Sputnik Грузия
В результате инцидента никто не пострадал, сообщают СМИ 19.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-19T14:02+0400
2024-10-19T14:02+0400
2024-10-19T14:11+0400
грузия
новости
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289422818_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_34c3fbd77be604ab4d740dcb3d12f5a7.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Возгорание автомобиля привело к остановке движения в тоннеле на перевале Рикоти, соединяющем запад и восток Грузии, в направлении Тбилиси, передает Первый канал.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал, однако из-за узости тоннеля остальные автомобилисты проехать не могут. Другие подробности ЧП не распространяются. Тоннель — не единственный путь через перевал Рикоти. Существует также объездная дорога рядом, которой автомобилисты пользуются в случае пробки на основной дороге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289422818_71:0:1778:1280_1920x0_80_0_0_ddc93bc82121680d6c85e0df4f1f4932.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Движение на перевале Рикоти остановлено из-за возгорания автомобиля
14:02 19.10.2024 (обновлено: 14:11 19.10.2024)
В результате инцидента никто не пострадал, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Возгорание автомобиля привело к остановке движения в тоннеле на перевале Рикоти, соединяющем запад и восток Грузии, в направлении Тбилиси, передает Первый канал.
По данным
телеканала, в результате инцидента никто не пострадал, однако из-за узости тоннеля остальные автомобилисты проехать не могут.
Другие подробности ЧП не распространяются.
Тоннель — не единственный путь через перевал Рикоти. Существует также объездная дорога рядом, которой автомобилисты пользуются в случае пробки на основной дороге.