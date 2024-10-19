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Крупнейший оператор мобильной связи Грузии Magticom выиграл аукцион по внедрению 5G
Крупнейший оператор мобильной связи Грузии Magticom выиграл аукцион по внедрению 5G
Sputnik Грузия
Согласно решению комиссии, аукцион был объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5 поколения 19.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Крупнейший оператор мобильной связи "Магтиком" выиграл второй аукцион по внедрению технологии 5G, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первый аукцион комиссия объявила в 2023 году, в нем участвовал только один оператор – Selfie Mobile, который и выиграл часть лотов.Согласно решению комиссии, аукцион был объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5 поколения. В рамках аукционов были предложены полосы частот 700, 3410-3710 и 2600 МГц. Также впоследствии будут объявлены четыре аукциона на получение лицензий в диапазонах частот 800 и 2100 МГц.Победитель аукциона "Магтиком" теперь обязан в ближайшие 7 лет постепенно покрыть сетью 5G густонаселенные районы, туристические районы, порты, аэропорты, железные дороги и основные автомагистрали Грузии.На сегодняшний день эксклюзивное право на внедрение 5G имеет оператор "Селфи Мобайл", который уже внедрил 5G в Зугдиди, Бакуриани, Гудаури, Батуми, Кобулети, Гонио, Квариати и активно продолжает этот процесс.При построении сетей 5G "Магтиком" должен руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети.5G – это новое поколение технологии беспроводного Интернета, которое по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержки и вместе с сектором связи охватит такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другое. А это в свою очередь укрепит экономику страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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грузия, новости, экономика, гудаури, бакуриани, зугдиди, magticom
Крупнейший оператор мобильной связи Грузии Magticom выиграл аукцион по внедрению 5G
10:52 19.10.2024 (обновлено: 11:25 19.10.2024)
Согласно решению комиссии, аукцион был объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5 поколения
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Крупнейший оператор мобильной связи "Магтиком" выиграл второй аукцион по внедрению технологии 5G, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.
Первый аукцион комиссия объявила в 2023 году, в нем участвовал только один оператор – Selfie Mobile, который и выиграл часть лотов.
Согласно решению комиссии, аукцион был объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5 поколения. В рамках аукционов были предложены полосы частот 700, 3410-3710 и 2600 МГц. Также впоследствии будут объявлены четыре аукциона на получение лицензий в диапазонах частот 800 и 2100 МГц.
В связи с тем, что внедрение технологий нового поколения критически важно для Комиссии по связи, Комиссия учла пожелания операторов и через год после первого аукциона предоставила компаниям вторую возможность участвовать в аукционе, чтобы внедрять технологии 5 поколения и предлагать клиентам качественные услуги.
Победитель аукциона "Магтиком" теперь обязан в ближайшие 7 лет постепенно покрыть сетью 5G густонаселенные районы, туристические районы, порты, аэропорты, железные дороги и основные автомагистрали Грузии.
На сегодняшний день эксклюзивное право на внедрение 5G имеет оператор "Селфи Мобайл", который уже внедрил 5G в Зугдиди, Бакуриани, Гудаури, Батуми, Кобулети, Гонио, Квариати и активно продолжает этот процесс.
При построении сетей 5G "Магтиком" должен руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети.
Комиссия по связи начала активную работу по внедрению технологии 5G еще в 2020 году. Необходимые параметры и условия для внедрения технологии 5 поколения были определены Комиссией по связи с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских регуляторов-партнеров.
5G – это новое поколение технологии беспроводного Интернета, которое по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержки и вместе с сектором связи охватит такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другое. А это в свою очередь укрепит экономику страны.