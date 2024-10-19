https://sputnik-georgia.ru/20241019/krupneyshiy-operator-mobilnoy-svyazi-gruzii-magticom-vyigral-auktsion-po-vnedreniyu-5g-290427330.html

Крупнейший оператор мобильной связи Грузии Magticom выиграл аукцион по внедрению 5G

Крупнейший оператор мобильной связи Грузии Magticom выиграл аукцион по внедрению 5G

Sputnik Грузия

Согласно решению комиссии, аукцион был объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5 поколения 19.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Крупнейший оператор мобильной связи "Магтиком" выиграл второй аукцион по внедрению технологии 5G, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первый аукцион комиссия объявила в 2023 году, в нем участвовал только один оператор – Selfie Mobile, который и выиграл часть лотов.Согласно решению комиссии, аукцион был объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5 поколения. В рамках аукционов были предложены полосы частот 700, 3410-3710 и 2600 МГц. Также впоследствии будут объявлены четыре аукциона на получение лицензий в диапазонах частот 800 и 2100 МГц.Победитель аукциона "Магтиком" теперь обязан в ближайшие 7 лет постепенно покрыть сетью 5G густонаселенные районы, туристические районы, порты, аэропорты, железные дороги и основные автомагистрали Грузии.На сегодняшний день эксклюзивное право на внедрение 5G имеет оператор "Селфи Мобайл", который уже внедрил 5G в Зугдиди, Бакуриани, Гудаури, Батуми, Кобулети, Гонио, Квариати и активно продолжает этот процесс.При построении сетей 5G "Магтиком" должен руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети.5G – это новое поколение технологии беспроводного Интернета, которое по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержки и вместе с сектором связи охватит такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другое. А это в свою очередь укрепит экономику страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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