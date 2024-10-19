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На четырех таможенных пунктах Грузии появятся новые рентген-сканеры
На четырех таможенных пунктах Грузии появятся новые рентген-сканеры
Sputnik Грузия
Проект по оснащению современными системами рентген-инспектирования осуществляется в рамках сотрудничества между Грузией и Китаем 19.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-19T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министерство финансов Грузии в ближайшие недели объявит международный тендер на приобретение новых систем рентгеновского инспектирования для четырех таможенных пунктов, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оборудование таможенных пунктов Грузии по последним международным стандартам является одним из приоритетов правительства Грузии. Проект по оснащению современными системами рентген-инспектирования осуществляется в рамках сотрудничества между Грузией и Китаем. Системы рентген-сканирования для автомобилей и поездов установлены на таможенно-пропускном пункте с Армением "Садахло", на ТПП на границе с Турцией "Карцахи", а вот системы аналогичной проверки для багажа есть на пунктах на границе с Россией ("Казбеги"), Арменией ("Садахло), Азербайджаном ("Красный мост") и Турцией ("Ниноцминда" и "Сарпи"). По его словам, это значительно увеличит таможенные возможности Грузии и обеспечит безопасность глобальной сети поставок, а также будет способствовать законной торговле. Значимость Грузии как страны-транзитера растет, и она становится важной фигурой на мировой арене с перспективой становления транспортно-логистическим хабом.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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китай, турция, тбилиси, хуцишвили, новости, грузия, экономика, министерство финансов грузии
китай, турция, тбилиси, хуцишвили, новости, грузия, экономика, министерство финансов грузии
На четырех таможенных пунктах Грузии появятся новые рентген-сканеры
Проект по оснащению современными системами рентген-инспектирования осуществляется в рамках сотрудничества между Грузией и Китаем
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министерство финансов Грузии в ближайшие недели объявит международный тендер на приобретение новых систем рентгеновского инспектирования для четырех таможенных пунктов, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили.
Оборудование таможенных пунктов Грузии по последним международным стандартам является одним из приоритетов правительства Грузии.
"В течение последующих недель будет объявлен международный тендер на приобретение рентген-сканеров для 4 таможенных пунктов, после чего все ТПП, в том числе порты и аэропорты, будут оснащены современными системами рентген-инспектирования", – сказал Хуцишвили.
Проект по оснащению современными системами рентген-инспектирования осуществляется в рамках сотрудничества между Грузией и Китаем.
Системы рентген-сканирования для автомобилей и поездов установлены на таможенно-пропускном пункте с Армением "Садахло", на ТПП на границе с Турцией "Карцахи", а вот системы аналогичной проверки для багажа есть на пунктах на границе с Россией ("Казбеги"), Арменией ("Садахло), Азербайджаном ("Красный мост") и Турцией ("Ниноцминда" и "Сарпи").
"Это очень важный проект, исходя из того, что он служит защите безопасности экономической границы Грузии и безопасному осуществлению международных грузоперевозок", – сказал Хуцишвили.
По его словам, это значительно увеличит таможенные возможности Грузии и обеспечит безопасность глобальной сети поставок, а также будет способствовать законной торговле.
Значимость Грузии как страны-транзитера растет, и она становится важной фигурой на мировой арене с перспективой становления транспортно-логистическим хабом.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС.