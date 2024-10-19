https://sputnik-georgia.ru/20241019/na-chetyrekh-tamozhennykh-punktakh-gruzii-poyavyatsya-novye-rentgen-skanery-290428758.html

На четырех таможенных пунктах Грузии появятся новые рентген-сканеры

На четырех таможенных пунктах Грузии появятся новые рентген-сканеры

Sputnik Грузия

Проект по оснащению современными системами рентген-инспектирования осуществляется в рамках сотрудничества между Грузией и Китаем 19.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-19T17:37+0400

2024-10-19T17:37+0400

2024-10-19T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министерство финансов Грузии в ближайшие недели объявит международный тендер на приобретение новых систем рентгеновского инспектирования для четырех таможенных пунктов, заявил глава ведомства Лаша Хуцишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оборудование таможенных пунктов Грузии по последним международным стандартам является одним из приоритетов правительства Грузии. Проект по оснащению современными системами рентген-инспектирования осуществляется в рамках сотрудничества между Грузией и Китаем. Системы рентген-сканирования для автомобилей и поездов установлены на таможенно-пропускном пункте с Армением "Садахло", на ТПП на границе с Турцией "Карцахи", а вот системы аналогичной проверки для багажа есть на пунктах на границе с Россией ("Казбеги"), Арменией ("Садахло), Азербайджаном ("Красный мост") и Турцией ("Ниноцминда" и "Сарпи"). По его словам, это значительно увеличит таможенные возможности Грузии и обеспечит безопасность глобальной сети поставок, а также будет способствовать законной торговле. Значимость Грузии как страны-транзитера растет, и она становится важной фигурой на мировой арене с перспективой становления транспортно-логистическим хабом.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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