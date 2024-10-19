https://sputnik-georgia.ru/20241019/spros-na-kvartiry-v-batumi-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-290426931.html
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
За отчетный период объем рынка увеличился на 18% и составил 70 млн долларов 19.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-19T15:15+0400
2024-10-19T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в сентябре 2024 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продана 1 401 квартира, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 18% и составил 70 млн долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 25%, а старых квартир — упали на 28%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 8% и составила 1 126 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость снизилась на 6% и составила 988 долларов за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
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грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти – новые данные
За отчетный период объем рынка увеличился на 18% и составил 70 млн долларов
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в сентябре 2024 года вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продана 1 401 квартира, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 18% и составил 70 млн долларов.
По данным компании, продажи новостроек выросли на 25%, а старых квартир — упали на 28%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 8% и составила 1 126 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость снизилась на 6% и составила 988 долларов за квадратный метр.