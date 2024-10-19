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Татьяна Никольская обновила свою книгу о культурных связях России и Грузии

Татьяна Никольская обновила свою книгу о культурных связях России и Грузии

Sputnik Грузия

В Тбилиси прошло долгожданное событие – презентация книги российского литературоведа Татьяны Никольской "Фантастический город. Русская культурная жизнь в... 19.10.2024, Sputnik Грузия

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Это первое издание книги прошло большой путь. Работа над ней началась еще в 1973 году, а рукопись была напечатана только в 1980 году. Книга увидела свет в 2000 году, но ее история не ограничивается только этими датами. Спустя 24 года был выпущен новый, значительно дополненный тираж. Татьяна Никольская, специалист по русско-грузинским литературным связям начала XX века, рассказала о многолетнем пути своего труда. "Прошло всего 24 года, решили сделать второе издание, потому что за это время, конечно, про каких-то авторов уже кто-то что-то написал, но сделали ли систематическую работу на эту тему – никому не известно. Может, она и существует где-то, но это неизвестно. Дополнила библиографию, кое-что появилось из мемуарной литературы. Поэтому она исправлена и дополнена", – отметила автор. На презентации гости смогли пообщаться с Татьяной Никольской, задать вопросы и обсудить культурные связи между Россией и Грузией. Писатель и переводчик Кетеван Томарадзе подчеркнул важность книги, особенно для молодежи, которая, по его словам, мало знает о культурных отношениях двух стран. "Эта книга может заинтересовать молодых людей, помочь узнать, как творческие люди Грузии и России взаимодействовали в прошлом", – отметила он.

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