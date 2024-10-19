https://sputnik-georgia.ru/20241019/telekanal-v-gruzii-poluchil-preduprezhdenie-iz-za-mata-v-pryamom-efire-290427989.html

Телеканал в Грузии получил предупреждение из-за мата в прямом эфире

Телеканал в Грузии получил предупреждение из-за мата в прямом эфире

Sputnik Грузия

Ведущий не только не остановил оскорбления гостя передачи, но и сам стал оскорблять его в ответ, отмечают в ведомстве 19.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-19T16:16+0400

2024-10-19T16:16+0400

2024-10-19T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Грузинский телеканал "Сезони ТВ" получил предупреждение за нецензурную и оскорбительную лексику ведущего и гостя в прямом эфире, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным Национальной комиссии по коммуникациям, речь идет об эфире программы "Итоги дня с Николозом Мжаванадзе" в сентябре 2024 года. Комиссия отмечает, что программы с оскорбительной и нецензурной лексикой нарушают закон "О вещании", так как не соответствуют программам, предназначенным для возраста младше 15 лет, и не должны демонстрироваться до 23:00. Исходя из этого, использование нецензурной и оскорбительной лексики в программе, выходящей в 21:00, является нарушением законодательства. Так как телекомпания "Сезони ТВ" нарушила запрет в первый раз, она отделалась письменным предупреждением. Штаф последует, если произойдет повторное за год нарушение закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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национальная комиссия по коммуникациям грузии, новости, грузия, тбилиси