https://sputnik-georgia.ru/20241019/telekanal-v-gruzii-poluchil-preduprezhdenie-iz-za-mata-v-pryamom-efire-290427989.html
Телеканал в Грузии получил предупреждение из-за мата в прямом эфире
Телеканал в Грузии получил предупреждение из-за мата в прямом эфире
Sputnik Грузия
Ведущий не только не остановил оскорбления гостя передачи, но и сам стал оскорблять его в ответ, отмечают в ведомстве 19.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-19T16:16+0400
2024-10-19T16:16+0400
2024-10-19T16:16+0400
национальная комиссия по коммуникациям грузии
новости
грузия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24856/61/248566127_0:213:2883:1835_1920x0_80_0_0_ce1832fc288b198964b8083da2fb7f03.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Грузинский телеканал "Сезони ТВ" получил предупреждение за нецензурную и оскорбительную лексику ведущего и гостя в прямом эфире, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным Национальной комиссии по коммуникациям, речь идет об эфире программы "Итоги дня с Николозом Мжаванадзе" в сентябре 2024 года. Комиссия отмечает, что программы с оскорбительной и нецензурной лексикой нарушают закон "О вещании", так как не соответствуют программам, предназначенным для возраста младше 15 лет, и не должны демонстрироваться до 23:00. Исходя из этого, использование нецензурной и оскорбительной лексики в программе, выходящей в 21:00, является нарушением законодательства. Так как телекомпания "Сезони ТВ" нарушила запрет в первый раз, она отделалась письменным предупреждением. Штаф последует, если произойдет повторное за год нарушение закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24856/61/248566127_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_d04dc3fca9493adb9578a84bf6e59d61.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
национальная комиссия по коммуникациям грузии, новости, грузия, тбилиси
национальная комиссия по коммуникациям грузии, новости, грузия, тбилиси
Телеканал в Грузии получил предупреждение из-за мата в прямом эфире
Ведущий не только не остановил оскорбления гостя передачи, но и сам стал оскорблять его в ответ, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Грузинский телеканал "Сезони ТВ" получил предупреждение за нецензурную и оскорбительную лексику ведущего и гостя в прямом эфире, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям.
По данным
Национальной комиссии по коммуникациям, речь идет об эфире программы "Итоги дня с Николозом Мжаванадзе" в сентябре 2024 года.
Комиссия отмечает, что программы с оскорбительной и нецензурной лексикой нарушают закон "О вещании", так как не соответствуют программам, предназначенным для возраста младше 15 лет, и не должны демонстрироваться до 23:00.
Исходя из этого, использование нецензурной и оскорбительной лексики в программе, выходящей в 21:00, является нарушением законодательства.
При этом комиссия отмечает, что вещатель должен был применить разумные мероприятия для остановки прямого эфира. Однако, по информации ведомства, ведущий не только не остановил оскорбления, но и сам стал оскорблять гостя программы.
Так как телекомпания "Сезони ТВ" нарушила запрет в первый раз, она отделалась письменным предупреждением. Штаф последует, если произойдет повторное за год нарушение закона.