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Убийца четырех человек в Рустави приговорен к высшей мере наказания в Грузии

Убийца четырех человек в Рустави приговорен к высшей мере наказания в Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемого признали виновным в совершении умышленного убийства и попытке умышленного убийства в отношении двух или более человек 19.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-19T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Руставский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве четырех человек в городе Рустави к высшей мере наказания – бессрочному заключению, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый 9 февраля 2024 года на территории т. н. "Стамбульского рынка" в городе Рустави (регион Квемо Картли) с целью мести из зарегистрированного на имя его брата оружия ранил пять человек, в следствии чего четверо скончались на месте, а одного удалось спасти. Обвиняемого признали виновным в совершении умышленного убийства и попытке умышленного убийства в отношении двух или более человек при помощи такого средства, которое заведомо несет угрозы жизни и здоровью людей. Суд принимает решение на основании итогового отчета по программе подготовки к освобождению лиц, осужденных к бессрочному лишению свободы, с учетом характера преступления, поведения осужденного во время отбывания наказания, факта совершения им преступления в прошлом, судимости, риска повторного совершения преступления, семейных условий и личности осужденного. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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