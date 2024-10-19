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Установлены правила подсчета расхода газа при центральном отоплении домов в Грузии

Установлены правила подсчета расхода газа при центральном отоплении домов в Грузии

Sputnik Грузия

Речь идет лишь о домах с общей системой центрального отопления, а не домах с индивидуальными системами в каждой квартире 19.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-19T13:13+0400

2024-10-19T13:13+0400

2024-10-19T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии установила новые правила подсчета расхода природного газа для собственников центрального отопления. Согласно новым правилам, независимо от того, кто является собственником центрального отопления, зарегистрированным в качестве потребителя на основании цели потребления и общего объема потребленного природного газа, рассчитывать индивидуальную долю природного газа, потребляемого для бытовых целей, будут при помощи счетчиков. В сообщении комиссии отмечается, что речь идет лишь о домах с общей системой центрального отопления, а не домах с индивидуальными системами в каждой квартире. Для расчета индивидуальной доли природного газа, потребляемого на бытовые нужды, от общего потребления природного газа, потребляемого системой центрального отопления, система центрального отопления в многоквартирном доме должна отвечать следующим 2 условиям: При этом второе условие касается домов, сданных в эксплуатацию после 2025 года. Для расчета индивидуальной доли необходимо обратиться в газовую комиссию. Следует представить полный перечень объектов, снабжаемых горячей водой от системы центрального отопления, с указанием их владельцев и цели потребления (бытовое или небытовое), а также снабжаемой площади, сведения об общей площади, снабжаемой горячей водой из системы центрального отопления, схему системы центрального отопления и документ, подтверждающий функционирование установленных на ней интеллектуальных счетчиков. А также сведения о потребителях электрической энергии, зарегистрированных на объектах, питаемых от системы центрального отопления, и целях их потребления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, общество, газ