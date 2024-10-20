https://sputnik-georgia.ru/20241020/290435332.html

Экспорт главного товара Азербайджана падает: чем грозит экономике снижение поставок нефти

Экспорт главного товара Азербайджана падает: чем грозит экономике снижение поставок нефти

Sputnik Грузия

Сокращение поставок нефти, тем более учитывая привязку государственного бюджета к стоимости "черного золота", выглядит достаточно рискованно для... 20.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-20T16:04+0400

2024-10-20T16:04+0400

2024-10-20T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Как известно, главным экспортным товаром Азербайджана уже многие годы является нефть, на которую приходится около половины всего экспорта страны. Однако поставки "черного золота" из Азербайджана на мировые рынки в последнее время сокращаются – по итогам трех кварталов этого года было экспортировано 17,6 млн тонны нефти, что на 11,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Сократилась и общая стоимость экспортной нефти – на 9,2%, до $11,8 млрд, написал Sputnik Азербайджан.За указанный период Азербайджан также сократил объем экспорта нефтепродуктов на 38,6% - до 461,8 тыс. тонн на сумму $292,3 млн. При этом стоимость экспортированных нефтепродуктов сократилась более чем на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но одновременно растет экспорт природного газа из Азербайджана – по итогам января-сентября 2024 года страна поставила на мировой рынок 18,4 млрд кубометров, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Есть хорошие новости и в ненефтегазовом секторе – в январе-сентябре 2024-го ненефтегазовый экспорт республики вырос в годовом сравнении на 1,3% и составил $2,5 млрд. Однако сокращение поставок нефти, тем более учитывая привязку государственного бюджета к стоимости "черного золота", влечет немалые риски для азербайджанской экономики. Чем же компенсирует Азербайджан снижение доходов от нефти и каковы риски для экономики страны? Снижение нефтедобычи неизбежно Экономист Натик Джафарли считает, что экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана будет и дальше снижаться. По словам экономиста, снижение нефтедобычи и экспорта сокращает доходы Азербайджана. Но на сегодняшний день это относительно компенсируется доходами от газа, хотя поставки "голубого топлива" не приносят таких больших поступлений, как экспорт нефти. Но все-таки доходы от газа частично компенсируют потери от сокращения экспорта нефти, убежден Джафарли. "Также есть рост в ненефтяном экспорте, но по объемам эти поставки сильно отстают от нефтегазового и в целом энергетического сегмента. Если взять в процентом соотношении, то с середины 2000-х годов в экспорте Азербайджана почти ничего не меняется: 90% экспорта страны – это нефть, нефтепродукты и газ и только где-то 10% – ненефтяной сектор", – сказал Джафарли. Радует то, что ненефтяной сектор растет, отметил эксперт, но в то же время темпы и объемы этого роста не позволят в ближайшие годы компенсировать потери от сокращения добычи и продажи нефти. Как остановить падение добычи нефти? Эксперты сходятся во мнении, что пик добычи нефти в Азербайджане уже пройден – он пришелся на 2011-2012 годы, когда страна производила около 1 млн баррелей в сутки. Дальнейшего снижения нефтедобычи ожидают и в правительстве страны – согласно прогнозам Минэнерго, ожидается спад производства нефти с 31,2 млн тонн в 2023 году до 30,2 млн в 2026-м. При этом ожидаемые темпы падения добычи нефти в Азербайджане считаются медленными в первую очередь благодаря началу проекта "Центральный Восточный Азери" в апреле этого года, реализуемого в рамках финального этапа разработки АЧГ. Планируется, что с этой платформы будет добываться 100 тыс. баррелей нефти в сутки, что станет важным вкладом в компенсацию падения добычи. Кроме того, ведутся работы по разведке углеводородных запасов на мелководье вокруг Абшеронского полуострова (Shallow Water Absheron Peninsula - SWAP). Первоначальная оценка месторождения показала, что запасы нефти тут сопоставимы с запасами АЧГ. Однако даже в случае, если на месторождении будут обнаружены такие объемы "черного золота", эксперты считают, что строительство необходимой инфраструктуры для добычи и транспортировки нефти займет немало времени. Именно поэтому объемы нефти с SWAP не учитываются при составлении среднесрочных прогнозов по добыче нефти в Азербайджане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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