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Русское оружие: FPV-дрон "КВН" против американского лазера Counter

Русское оружие: FPV-дрон "КВН" против американского лазера Counter

Sputnik Грузия

Самые продвинутые системы вооружений производства США и других стран НАТО методично уничтожаются на украинском ТВД превосходством русского оружия. 20.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-20T21:43+0400

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Запад использует украинский конфликт в качестве полигона для испытаний самых современных и экспериментальных видов вооружения. Как правило, рекламные ролики ВПК совершенно не совпадают с реальностью СВО. Ранее мы наблюдали серийное уничтожение германских ЗРК IRIS-T и американских ЗРК Patriot. Новый провал технологической "исключительности" отмечен в приграничье Курской области, где российский FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) уничтожил новейшую американскую систему лазерного оружия Counter-UAS на базе бронетранспортера Stryker.Система ПВО направленной энергии (полное наименование – Counter-Uncrewed Aerial Systems Directed Energy) создана совместными трудами аж семи крупных предприятий американского ВПК, предназначена для уничтожения БПЛА противника "на большом расстоянии". Это "технологическое чудо" пока не принято на вооружение в США, все лучшее – подопытным частям ВСУ. На Западе Stryker с колесной формулой 8х8 считается достаточно продвинутой боевой машиной (выпускается компанией General Dynamics Land Systems с 2002 года).В Курской области американцы испытывали максимально "заряженную" версию. На борту БТР: боевой лазер BlueHalo Locust мощностью 26 киловатт, ракетная установка с 70-мм боеприпасами (лазерное наведение), управляемый артиллерийский модуль с 30-мм автоматической пушкой XM914 (снаряды программируемого подрыва) и 7,62-мм пулеметом M240B, многоцелевые полусферические радары нового поколения (nMHR) с активными фазированными антенными решетками (AESA), а также модуль оптического обнаружения кругового обзора.Если верить информации издания The War Zone, этот "лазерный монстр" с возможностями сетевого взаимодействия (целеуказания) уже сбивал российские дроны над Одессой и мог легко очистить небо в зоне курской авантюры ВСУ. Однако не сложилось. Можно лишь догадываться о судьбе американского экипажа БТР Stryker в Курской области (украинским бойцам сложную лазерную систему не доверят). Ранее помощник министра армии США по закупкам и технологиям До Буш рассказал членам Конгресса о проблемах с "непослушной" направленной энергией. Специалистов Пентагона на Ближнем Востоке не впечатлили экспериментальные "Страйкеры" с более мощными 50-киловаттными лазерами.Совершенный "Вандал"Американскую лазерную систему C-UAS Stryker на курском направлении российский спецназ уничтожил ударом новейшего дрона "Князь Вандал Новгородский", управляемого по оптоволокну. Проводная система связи практически неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника, обеспечивает высокую скорость передачи данных. По объектам ВСУ "Вандал" эффективно применялся и ранее.Ударный FPV-беспилотник "КВН" создан научно-промышленным центром "Ушкуйник" из Великого Новгорода. Российский "Вандал" способен поражать цели на удалении до 15–20 км и в зоне СВО замечен в марте 2024 года. Точный технический облик и боевая нагрузка ударного дрона не раскрываются. Известно, что запас тонкого, как волос, оптоволокна находится на борту БПЛА. В боевых условиях десятикилометрового запаса может и не понадобиться, ведь FPV-дроны обычно применяются из засады, не слишком далеко от цели."КВН" предназначен для уничтожения хорошо защищенных средствами РЭБ противника бронетехники, артиллерийских систем, пунктов управления. Связь по оптическому волокну неуязвима для электромагнитных помех и обеспечивает точность удара (видеокартинку) непосредственно до встречи с целью. "Князь Вандал Новгородский" стал первым серийным российским дроном с оптоволоконным каналом связи и управления. Оригинальное решение, однако ранние модели советских противотанковых управляемых снарядов (ПТУР) также работали на проводах.Существуют аналогичные зарубежные системы вооружений. К примеру, американский "проводной" ракетный комплекс EFOGM (Enhanced Fiber Optic Guided Missile) предназначен для борьбы с танками и низколетящими воздушными целями. И все же специалистов США встревожило появление российского "КВН", который легко "обходит любые глушилки" и демонстрирует отставание ВСУ и НАТО на украинском ТВД.Развитие российских беспилотников продолжается. Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ разработал автономный и очень маневренный дрон-камикадзе для поражения живой силы и укрепленных позиций (боеприпасами ВОГ-17), устойчивый к средствам РЭБ противника. Комбинированное управление дроном включает микропроцессор, лазерное сканирование местности и USB-накопитель с топографическими данными. Новый БПЛА способен самостоятельно ориентироваться по картам, выходить в заданную точку пространства, обнаруживать (LIDAR-датчиками) и уничтожать цель без помощи оператора. "Война машин" стала реальностью российской СВО и выходит на качественно новый технологический уровень. Противнику пора впадать в отчаяние.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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