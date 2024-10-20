https://sputnik-georgia.ru/20241020/brigada-arbitrov-iz-gruzii-budet-sudit-match-ligi-chempionov-uefa-290435962.html
Бригада арбитров из Грузии будет судить матч Лиги чемпионов УЕФА
Бригада арбитров из Грузии будет судить матч Лиги чемпионов УЕФА
Sputnik Грузия
Бригада грузинских арбитров недавно обслуживала игру сборных Финляндии и Англии в Лиге наций УЕФА 20.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-20T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между австрийским "Штурмом" и лиссабонским "Спортингом" впервые в истории проведет бригада грузинских арбитров. Встреча "Штурма" и "Спортинга" состоится 22 октября. Матч начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Главным судьей матча станет Георгий Круашвили, ему будут ассистировать Леван Варамишвили и Заза Пипия, четвертым арбитром станет Георгий Авазашвили. В комнате VAR будут работать Алессандро Ди Паоло и Лука Парето из Италии. До сих пор грузинские арбитры работали только на отборочном этапе Лиги чемпионов, а на групповом этапе грузины будут судить впервые. Георгий Круашвили и его помощники недавно обслуживали игру сборных Финляндии и Англии в Лиге наций УЕФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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спорт, грузия, новости, уефа, лига чемпионов уефа, футбол
спорт, грузия, новости, уефа, лига чемпионов уефа, футбол
Бригада арбитров из Грузии будет судить матч Лиги чемпионов УЕФА
Бригада грузинских арбитров недавно обслуживала игру сборных Финляндии и Англии в Лиге наций УЕФА
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между австрийским "Штурмом" и лиссабонским "Спортингом" впервые в истории проведет бригада грузинских арбитров.
Встреча "Штурма" и "Спортинга" состоится 22 октября. Матч начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
Главным судьей матча станет Георгий Круашвили, ему будут ассистировать Леван Варамишвили и Заза Пипия, четвертым арбитром станет Георгий Авазашвили. В комнате VAR будут работать Алессандро Ди Паоло и Лука Парето из Италии.
До сих пор грузинские арбитры работали только на отборочном этапе Лиги чемпионов, а на групповом этапе грузины будут судить впервые.
Георгий Круашвили и его помощники недавно обслуживали игру сборных Финляндии и Англии в Лиге наций УЕФА.