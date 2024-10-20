https://sputnik-georgia.ru/20241020/dlya-chego-gruzinskoy-mechte-konstitutsionnoe-bolshinstvo--otvet-ivanishvili-290435785.html

Для чего "Грузинской мечте" конституционное большинство – ответ Иванишвили

Для чего "Грузинской мечте" конституционное большинство – ответ Иванишвили

Sputnik Грузия

После получения конституционного большинства "Грузинская мечта" предпримет конкретные шаги по усилению и защите Грузинской Православной церкви, заявил... 20.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-20T17:17+0400

2024-10-20T17:17+0400

2024-10-20T17:17+0400

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священный синод

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта", в случае победы с конституционным большинством на выборах 26 октября, использует ее для укрепления защиты интересов несовершеннолетних и семейных ценностей на уровне Конституции, заявил почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, выступая перед избирателями в Кутаиси. Как отметил политик, действующие в Грузии НПО и политические партии с псевдолиберальной идеологией точно знают, что нацию можно легко подчинить себе только после того, как она забудет свое прошлое, историю и размоет моральные принципы. Кроме того, по его словам, после получения конституционного большинства "Грузинская мечта" предпримет конкретные шаги по усилению и защите Грузинской Православной церкви, и этот вопрос отразится в главном законе страны. Как отметил Иванишвили, тот факт, что Грузия является христианской страной, во многом определил европейскость нашей страны. Инициативу, направленную на дальнейшее укрепление конституционного статуса ГПЦ, впервые озвучил почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. На встрече с избирателями в Гурии 31 августа он заявил, что в Конституции Грузии четко будет отражена миссия православия как опоры идентичности грузинского государства. Также будет подчеркнута особая роль ГПЦ как в истории Грузии, так и в современности страны. В начале сентября представители Священного Синода поддержали инициативу политиков на встрече с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Основная часть верующих Грузии – православные христиане (84,9%). Есть также мусульмане (10,9%), приверженцы армяно-апостольской церкви (3%), католики (0,5%) и представители других конфессий (0,7%). Кроме того, в начале октября спикер парламента Шалва Папуашвили подписал пакет законопроектов – проект закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие поправки в 17 законов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская православная церковь, ираклий кобахидзе, священный синод