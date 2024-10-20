https://sputnik-georgia.ru/20241020/dvizhenie-na-samoy-opasnoy-doroge-gruzii-chastichno-zaprescheno-290433759.html
Движение на самой опасной дороге Грузии частично запрещено
Движение на самой опасной дороге Грузии частично запрещено
Sputnik Грузия
Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до высокогорного региона Тушети 20.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-20T13:11+0400
2024-10-20T13:11+0400
2024-10-20T13:34+0400
грузия
новости
погода
омало
тушети
департамент автомобильных дорог
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23530/95/235309554_88:0:1962:1054_1920x0_80_0_0_d1d69fdf9744dff868496c6def7b63b3.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта из-за снега и гололеда запрещено на дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до высокогорного региона Тушети. Она начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году. Движение запрещено с 30 по 72 км участка автомобильной дороги. С 1 по 30 км разрешено движение транспорта только с высокой проходимостью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
омало
тушети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23530/95/235309554_322:0:1727:1054_1920x0_80_0_0_80eaa0d439670070e47c9aeef1fc14fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, погода, омало, тушети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, омало, тушети, департамент автомобильных дорог
Движение на самой опасной дороге Грузии частично запрещено
13:11 20.10.2024 (обновлено: 13:34 20.10.2024)
Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до высокогорного региона Тушети
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта из-за снега и гололеда запрещено на дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до высокогорного региона Тушети. Она начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.
Движение запрещено с 30 по 72 км участка автомобильной дороги.
С 1 по 30 км разрешено движение транспорта только с высокой проходимостью.