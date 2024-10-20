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Движение на самой опасной дороге Грузии частично запрещено
Движение на самой опасной дороге Грузии частично запрещено
Sputnik Грузия
Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до высокогорного региона Тушети 20.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта из-за снега и гололеда запрещено на дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до высокогорного региона Тушети. Она начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году. Движение запрещено с 30 по 72 км участка автомобильной дороги. С 1 по 30 км разрешено движение транспорта только с высокой проходимостью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;
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грузия, новости, погода, омало, тушети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, омало, тушети, департамент автомобильных дорог

Движение на самой опасной дороге Грузии частично запрещено

13:11 20.10.2024 (обновлено: 13:34 20.10.2024)
© FB / Giorgi KvirikashviliОмало
Омало - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2024
© FB / Giorgi Kvirikashvili
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Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до высокогорного региона Тушети
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта из-за снега и гололеда запрещено на дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до высокогорного региона Тушети. Она начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.
Движение запрещено с 30 по 72 км участка автомобильной дороги.
С 1 по 30 км разрешено движение транспорта только с высокой проходимостью.
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