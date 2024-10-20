Марш оппозиции проходит в Тбилиси за несколько дней до выборов
20:57 20.10.2024 (обновлено: 21:35 20.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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В марше принимают участие лидеры оппозиции, представители неправительственных организаций, гражданского сектора
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Организованный оппозицией и неправительственным сектором марш "Грузия выбирает Евросоюз" проходит в эти минуты в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Участники марша собрались в 17:00 на пяти разных локациях и к 19:00 часам направились к площади Свободы. Собравшиеся держат в руках флаги Грузии, Евросоюза и Украины.
Участники акции исполнили национальный гимн Грузии и гимн Евросоюза.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
В марше принимают участие лидеры оппозиции, представители неправительственных организаций, гражданского сектора.
Как считают в правящей партии, в воскресной акции принимают участие представители ЛГБТ* -сообщества и радикальной оппозиции.
По словам депутата Ираклия Заркуа, по этим причинам многие покидают ряды оппозиции, поскольку известный своими традициями грузин далек от "прайда" и не может стоять рядом с ними.
"Как может грузин, известный своим гостеприимством, традициями и обычаями, проводить акцию сейчас вместе с прайдом и ЛГБТ*-пропагандой? Поэтому многие покидают партии.... Я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они помогли нам еще раз показать обществу разницу между нами и этим ЛГБТ*-сообществом", - заявил Заркуа.
На акции оппозиции присутствует президент Грузии Саломе Зурабишвили.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
После выступлений политиков и представителей НПО организаторы пообещали провести музыкальный концерт, на котором выступят популярные исполнители, которые являются сторонниками оппозиции – Ниаз Диасамидзе, группа Loudspeakers, Нино Катамадзе.
*Экстремистская организация, запрещенная в России