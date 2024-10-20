https://sputnik-georgia.ru/20241020/marsh-oppozitsii-prokhodit-v-tbilisi-za-neskolko-dney-do-vyborov-290438615.html

Марш оппозиции проходит в Тбилиси за несколько дней до выборов

Марш оппозиции проходит в Тбилиси за несколько дней до выборов

Sputnik Грузия

В марше принимают участие лидеры оппозиции, представители неправительственных организаций, гражданского сектора 20.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-20T20:57+0400

2024-10-20T20:57+0400

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саломе зурабишвили

ниаз диасамидзе

нино катамадзе

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Организованный оппозицией и неправительственным сектором марш "Грузия выбирает Евросоюз" проходит в эти минуты в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Участники марша собрались в 17:00 на пяти разных локациях и к 19:00 часам направились к площади Свободы. Собравшиеся держат в руках флаги Грузии, Евросоюза и Украины. Участники акции исполнили национальный гимн Грузии и гимн Евросоюза. В марше принимают участие лидеры оппозиции, представители неправительственных организаций, гражданского сектора. Как считают в правящей партии, в воскресной акции принимают участие представители ЛГБТ* -сообщества и радикальной оппозиции. По словам депутата Ираклия Заркуа, по этим причинам многие покидают ряды оппозиции, поскольку известный своими традициями грузин далек от "прайда" и не может стоять рядом с ними. На акции оппозиции присутствует президент Грузии Саломе Зурабишвили. После выступлений политиков и представителей НПО организаторы пообещали провести музыкальный концерт, на котором выступят популярные исполнители, которые являются сторонниками оппозиции – Ниаз Диасамидзе, группа Loudspeakers, Нино Катамадзе. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ниаз диасамидзе, нино катамадзе