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Марш оппозиции проходит в Тбилиси за несколько дней до выборов
Марш оппозиции проходит в Тбилиси за несколько дней до выборов
Sputnik Грузия
В марше принимают участие лидеры оппозиции, представители неправительственных организаций, гражданского сектора 20.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-20T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Организованный оппозицией и неправительственным сектором марш "Грузия выбирает Евросоюз" проходит в эти минуты в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий. Участники марша собрались в 17:00 на пяти разных локациях и к 19:00 часам направились к площади Свободы. Собравшиеся держат в руках флаги Грузии, Евросоюза и Украины. Участники акции исполнили национальный гимн Грузии и гимн Евросоюза. В марше принимают участие лидеры оппозиции, представители неправительственных организаций, гражданского сектора. Как считают в правящей партии, в воскресной акции принимают участие представители ЛГБТ* -сообщества и радикальной оппозиции. По словам депутата Ираклия Заркуа, по этим причинам многие покидают ряды оппозиции, поскольку известный своими традициями грузин далек от "прайда" и не может стоять рядом с ними. На акции оппозиции присутствует президент Грузии Саломе Зурабишвили. После выступлений политиков и представителей НПО организаторы пообещали провести музыкальный концерт, на котором выступят популярные исполнители, которые являются сторонниками оппозиции – Ниаз Диасамидзе, группа Loudspeakers, Нино Катамадзе. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ниаз диасамидзе, нино катамадзе
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ниаз диасамидзе, нино катамадзе

Марш оппозиции проходит в Тбилиси за несколько дней до выборов

20:57 20.10.2024 (обновлено: 21:35 20.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В марше принимают участие лидеры оппозиции, представители неправительственных организаций, гражданского сектора
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Организованный оппозицией и неправительственным сектором марш "Грузия выбирает Евросоюз" проходит в эти минуты в Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Участники марша собрались в 17:00 на пяти разных локациях и к 19:00 часам направились к площади Свободы. Собравшиеся держат в руках флаги Грузии, Евросоюза и Украины.
Участники акции исполнили национальный гимн Грузии и гимн Евросоюза.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2024
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
В марше принимают участие лидеры оппозиции, представители неправительственных организаций, гражданского сектора.
Как считают в правящей партии, в воскресной акции принимают участие представители ЛГБТ* -сообщества и радикальной оппозиции.
По словам депутата Ираклия Заркуа, по этим причинам многие покидают ряды оппозиции, поскольку известный своими традициями грузин далек от "прайда" и не может стоять рядом с ними.

"Как может грузин, известный своим гостеприимством, традициями и обычаями, проводить акцию сейчас вместе с прайдом и ЛГБТ*-пропагандой? Поэтому многие покидают партии.... Я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они помогли нам еще раз показать обществу разницу между нами и этим ЛГБТ*-сообществом", - заявил Заркуа.

На акции оппозиции присутствует президент Грузии Саломе Зурабишвили.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2024
Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 20 октября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
После выступлений политиков и представителей НПО организаторы пообещали провести музыкальный концерт, на котором выступят популярные исполнители, которые являются сторонниками оппозиции – Ниаз Диасамидзе, группа Loudspeakers, Нино Катамадзе.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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