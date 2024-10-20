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На дорогу в Западной Грузии сошел оползень
На дорогу в Западной Грузии сошел оползень
Sputnik Грузия
После завершения работ департамент сообщил о возобновлении движения транспорта 20.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-20T10:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. На дорогу внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) – Ахалцихе (село Бодзаури) сошел оползень, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Из-за схода на 97 километре трассы массы земли, вызванного непогодой, движение всех видов транспорта было остановлено. Из-за плохой видимости работы по очистке были приостановлены вечером в субботу и возобновились утром в воскресенье. После завершения работ департамент сообщил о возобновлении движения транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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грузия, происшествия, новости, западная грузия, батуми, департамент автомобильных дорог
грузия, происшествия, новости, западная грузия, батуми, департамент автомобильных дорог
На дорогу в Западной Грузии сошел оползень
10:09 20.10.2024 (обновлено: 10:36 20.10.2024)
После завершения работ департамент сообщил о возобновлении движения транспорта
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. На дорогу внутригосударственного значения Батуми (Ангиса) – Ахалцихе (село Бодзаури) сошел оползень, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Из-за схода на 97 километре трассы массы земли, вызванного непогодой, движение всех видов транспорта было остановлено.
Из-за плохой видимости работы по очистке были приостановлены вечером в субботу и возобновились утром в воскресенье.
После завершения работ департамент сообщил о возобновлении движения транспорта.