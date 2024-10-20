https://sputnik-georgia.ru/20241020/ni-pasporta-ni-udostovereniya--pochti-200-tysyach-grazhdan-gruzii-zhivet-bez-dokumentov-290429286.html

Ни паспорта, ни удостоверения – почти 200 тысяч граждан Грузии живет без документов

Ни паспорта, ни удостоверения – почти 200 тысяч граждан Грузии живет без документов

Sputnik Грузия

Паспорт или удостоверение личности в Грузии являются основными документами, подтверждающими личность гражданина 20.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-20T09:01+0400

2024-10-20T09:01+0400

2024-10-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Паспорта или удостоверения личности не было в Грузии на 30 сентября 2024 года у 199 109 совершеннолетних граждан страны, говорится в информации Агентства гражданских сервисов, предоставленной по запросу депутата. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Паспорт или удостоверение личности в Грузии являются основными документами, подтверждающими личность гражданина. Без одного из этих документов невозможно осуществлять операции в банке, любые операции в Доме юстиции, в том числе решать вопросы недвижимости, регистрировать рождение ребенка или брак. При этом, по данным агентства, удостоверение личности на 30 сентября имелось у 3 203 702 совершеннолетних граждан страны, а еще у 293 863 – был паспорт, но не было удостоверения личности. Свое первое удостоверение личности граждане Грузии получают в 14 лет. В Грузии они электронные и предоставляют возможность пользоваться электронной подписью, идентифицировать личность посредством Интернета и даже ездить без загранпаспорта в Армению и Турцию. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии, и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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