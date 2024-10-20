https://sputnik-georgia.ru/20241020/ni-pasporta-ni-udostovereniya--pochti-200-tysyach-grazhdan-gruzii-zhivet-bez-dokumentov-290429286.html
Ни паспорта, ни удостоверения – почти 200 тысяч граждан Грузии живет без документов
Ни паспорта, ни удостоверения – почти 200 тысяч граждан Грузии живет без документов
Sputnik Грузия
Паспорт или удостоверение личности в Грузии являются основными документами, подтверждающими личность гражданина 20.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-20T09:01+0400
2024-10-20T09:01+0400
2024-10-20T09:01+0400
общество
тбилиси
грузия
новости
армения
турция
дом юстиции
агентство развития гражданских сервисов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/96/238549624_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_e5cdd29cefd83f02dd9cc66128691daa.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Паспорта или удостоверения личности не было в Грузии на 30 сентября 2024 года у 199 109 совершеннолетних граждан страны, говорится в информации Агентства гражданских сервисов, предоставленной по запросу депутата. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Паспорт или удостоверение личности в Грузии являются основными документами, подтверждающими личность гражданина. Без одного из этих документов невозможно осуществлять операции в банке, любые операции в Доме юстиции, в том числе решать вопросы недвижимости, регистрировать рождение ребенка или брак. При этом, по данным агентства, удостоверение личности на 30 сентября имелось у 3 203 702 совершеннолетних граждан страны, а еще у 293 863 – был паспорт, но не было удостоверения личности. Свое первое удостоверение личности граждане Грузии получают в 14 лет. В Грузии они электронные и предоставляют возможность пользоваться электронной подписью, идентифицировать личность посредством Интернета и даже ездить без загранпаспорта в Армению и Турцию. В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии, и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
тбилиси
армения
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/96/238549624_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_e31922eddb31cc0b792d5df97d8538a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, тбилиси, грузия, новости, армения, турция, дом юстиции, агентство развития гражданских сервисов
общество, тбилиси, грузия, новости, армения, турция, дом юстиции, агентство развития гражданских сервисов
Ни паспорта, ни удостоверения – почти 200 тысяч граждан Грузии живет без документов
Паспорт или удостоверение личности в Грузии являются основными документами, подтверждающими личность гражданина
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Паспорта или удостоверения личности не было в Грузии на 30 сентября 2024 года у 199 109 совершеннолетних граждан страны, говорится в информации Агентства гражданских сервисов, предоставленной по запросу депутата.
Паспорт или удостоверение личности в Грузии являются основными документами, подтверждающими личность гражданина. Без одного из этих документов невозможно осуществлять операции в банке, любые операции в Доме юстиции, в том числе решать вопросы недвижимости, регистрировать рождение ребенка или брак.
При этом, по данным агентства, удостоверение личности на 30 сентября имелось у 3 203 702 совершеннолетних граждан страны, а еще у 293 863 – был паспорт, но не было удостоверения личности.
Удостоверения личности в Грузии делятся на удостоверения нового образца – ID карты, и старого типа – без чипа и электронной фотографии. По данным Агентства развития гражданских сервисов, действующие удостоверения старого типа на 30 сентября были у 394 совершеннолетних граждан страны.
Свое первое удостоверение личности граждане Грузии получают в 14 лет. В Грузии они электронные и предоставляют возможность пользоваться электронной подписью, идентифицировать личность посредством Интернета и даже ездить без загранпаспорта в Армению и Турцию.
Удостоверения, которые граждане и лица с ВНЖ получили до начала выдачи удостоверений личности нового образца (ID-карт), 28 июля 2011 года, стали недействительными с 1 июля 2024 года.
В 2019 году противники электронных удостоверений выиграли иск в Конституционном суде Грузии, и им выдают обычные удостоверения в случае, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID-карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.