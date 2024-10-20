https://sputnik-georgia.ru/20241020/prezidentskie-vybory-prokhodyat-v-moldove-290432539.html
Президентские выборы проходят в Молдове
Президентские выборы проходят в Молдове
Sputnik Грузия
На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду 20.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-20T11:05+0400
2024-10-20T11:05+0400
2024-10-20T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт - Sputnik. Голосование на выборах президента, а также на республиканском конституционном референдуме стартовало в Молдове, сообщил Sputnik Молдова.Президентские выборы в МолдовеНа пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее, в гонке за кресло президента участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.Баллотироваться в президенты может гражданин страны, достигший 40-летнего возраста и проживающий в Молдове на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком.Центризбирком принял решение организовать 228 избирательных участков за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.Конституционный референдум в МолдовеДату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.На плебисцит вынесен вопрос "Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?". Избирателям предлагается два варианта ответа: "да" или "нет".Так называемый "еврореферендум" будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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новости, молдова, в мире, политика, президентские выборы
новости, молдова, в мире, политика, президентские выборы
Президентские выборы проходят в Молдове
На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду
ТБИЛИСИ, 20 окт - Sputnik.
Голосование на выборах президента, а также на республиканском конституционном референдуме стартовало в Молдове, сообщил Sputnik Молдова
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Президентские выборы в Молдове
На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее, в гонке за кресло президента участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Баллотироваться в президенты может гражданин страны, достигший 40-летнего возраста и проживающий в Молдове на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком.
Центризбирком принял решение организовать 228 избирательных участков за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.
Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.
Конституционный референдум в Молдове
Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.
На плебисцит вынесен вопрос "Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?". Избирателям предлагается два варианта ответа: "да" или "нет".
Так называемый "еврореферендум" будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.
Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.