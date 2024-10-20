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Президентские выборы проходят в Молдове

Президентские выборы проходят в Молдове

Sputnik Грузия

На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду 20.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-20T11:05+0400

2024-10-20T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт - Sputnik. Голосование на выборах президента, а также на республиканском конституционном референдуме стартовало в Молдове, сообщил Sputnik Молдова.Президентские выборы в МолдовеНа пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее, в гонке за кресло президента участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.Баллотироваться в президенты может гражданин страны, достигший 40-летнего возраста и проживающий в Молдове на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком.Центризбирком принял решение организовать 228 избирательных участков за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.Конституционный референдум в МолдовеДату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.На плебисцит вынесен вопрос "Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?". Избирателям предлагается два варианта ответа: "да" или "нет".Так называемый "еврореферендум" будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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