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Сильный дождь создал проблемы жителям портового города Поти
Сильный дождь создал проблемы жителям портового города Поти
Sputnik Грузия
Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба 20.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Десятки улиц и первых этажей жилых домов затоплены в портовом городе Поти, сообщили в пресс-службе мэрии города. Пострадала также часть городской инфраструктуры. Соответствующие службы осведомлены о ситуации в разных районах города и активно работают над устранением ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Работа продолжится и в последующие дни. Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;
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происшествия, грузия, новости, поти, непогода в грузии
происшествия, грузия, новости, поти, непогода в грузии

Сильный дождь создал проблемы жителям портового города Поти

14:16 20.10.2024 (обновлено: 14:24 20.10.2024)
© Poti City HallСильный дождь создал проблемы в Поти
Сильный дождь создал проблемы в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2024
© Poti City Hall
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Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Десятки улиц и первых этажей жилых домов затоплены в портовом городе Поти, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Пострадала также часть городской инфраструктуры. Соответствующие службы осведомлены о ситуации в разных районах города и активно работают над устранением ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Работа продолжится и в последующие дни.
© Poti City HallСильный дождь создал проблемы в Поти
Сильный дождь создал проблемы в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2024
Сильный дождь создал проблемы в Поти
© Poti City Hall
Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.
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