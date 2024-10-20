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Сильный дождь создал проблемы жителям портового города Поти
Сильный дождь создал проблемы жителям портового города Поти
Sputnik Грузия
Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба 20.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Десятки улиц и первых этажей жилых домов затоплены в портовом городе Поти, сообщили в пресс-службе мэрии города. Пострадала также часть городской инфраструктуры. Соответствующие службы осведомлены о ситуации в разных районах города и активно работают над устранением ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Работа продолжится и в последующие дни. Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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происшествия, грузия, новости, поти, непогода в грузии
происшествия, грузия, новости, поти, непогода в грузии
Сильный дождь создал проблемы жителям портового города Поти
14:16 20.10.2024 (обновлено: 14:24 20.10.2024)
Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Десятки улиц и первых этажей жилых домов затоплены в портовом городе Поти, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Пострадала также часть городской инфраструктуры. Соответствующие службы осведомлены о ситуации в разных районах города и активно работают над устранением ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Работа продолжится и в последующие дни.
Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.