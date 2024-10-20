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Сильный дождь создал проблемы жителям портового города Поти

Сильный дождь создал проблемы жителям портового города Поти

Sputnik Грузия

Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба 20.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-20T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Десятки улиц и первых этажей жилых домов затоплены в портовом городе Поти, сообщили в пресс-службе мэрии города. Пострадала также часть городской инфраструктуры. Соответствующие службы осведомлены о ситуации в разных районах города и активно работают над устранением ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Работа продолжится и в последующие дни. Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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