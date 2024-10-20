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В столице Грузии прошел марш "За Европу" за неделю до выборов - фото

В столице Грузии прошел марш "За Европу" за неделю до выборов - фото

Sputnik Грузия

Организованный оппозицией и неправительственными организациями марш "Грузия выбирает Евросоюз" состоялся в Тбилиси. 20.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-20T15:29+0400

2024-10-20T15:29+0400

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Участие в акции приняли тысячи человек. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходил марш "За Европу".

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