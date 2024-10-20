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В столице Грузии прошел марш "За Европу" за неделю до выборов - фото
В столице Грузии прошел марш "За Европу" за неделю до выборов - фото
Sputnik Грузия
Организованный оппозицией и неправительственными организациями марш "Грузия выбирает Евросоюз" состоялся в Тбилиси. 20.10.2024, Sputnik Грузия
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Участие в акции приняли тысячи человек. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходил марш "За Европу".
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, евросоюз, грузия - евросоюз, ес отменил визы для грузии, акции, акции протеста, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, евросоюз, грузия - евросоюз, ес отменил визы для грузии, акции, акции протеста, фото

В столице Грузии прошел марш "За Европу" за неделю до выборов - фото

15:29 20.10.2024 (обновлено: 13:37 21.10.2024)
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Организованный оппозицией и неправительственными организациями марш "Грузия выбирает Евросоюз" состоялся в Тбилиси.
Участие в акции приняли тысячи человек. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходил марш "За Европу".
© photo: Sputnik / Stringer

В центре Тбилиси состоялся многотысячный марш "За Европу"

В центре Тбилиси состоялся многотысячный марш &quot;За Европу&quot; - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

В центре Тбилиси состоялся многотысячный марш "За Европу"

© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняли участие представители разных оппозиционных партий

В акции приняли участие представители разных оппозиционных партий - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняли участие представители разных оппозиционных партий

© photo: Sputnik / Stringer

А также в марше участвовали активисты разных неправительственных организаций

А также в марше участвовали активисты разных неправительственных организаций - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

А также в марше участвовали активисты разных неправительственных организаций

© photo: Sputnik / Stringer

Участники марша собрались в пяти разных районах города

Участники марша собрались в пяти разных районах города - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

Участники марша собрались в пяти разных районах города

© photo: Sputnik / Stringer

И оттуда направились к центру Тбилиси, на площадь Свободы

И оттуда направились к центру Тбилиси, на площадь Свободы - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

И оттуда направились к центру Тбилиси, на площадь Свободы

© photo: Sputnik / Stringer

На время проведения акции движение по центральным улицам города было перекрыто

На время проведения акции движение по центральным улицам города было перекрыто - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

На время проведения акции движение по центральным улицам города было перекрыто

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции держали в руках флаги Грузии, Евросоюза

Участники акции держали в руках флаги Грузии, Евросоюза - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции держали в руках флаги Грузии, Евросоюза

© photo: Sputnik / Stringer

Люди приняли участие в шествии, чтобы зафиксировать свою гражданскую позицию

Люди приняли участие в шествии, чтобы зафиксировать свою гражданскую позицию - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

Люди приняли участие в шествии, чтобы зафиксировать свою гражданскую позицию

© photo: Sputnik / Stringer

Этот марш состоялся за неделю до парламентских выборов в Грузии

Этот марш состоялся за неделю до парламентских выборов в Грузии - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

Этот марш состоялся за неделю до парламентских выборов в Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Количеством участников оппозиция показала число своих активных сторонников

Количеством участников оппозиция показала число своих активных сторонников - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Количеством участников оппозиция показала число своих активных сторонников

© photo: Sputnik / Stringer

На фото - политик Анна Долидзе. Участие в акции принимали разные лидеры оппозиции

На фото - политик Анна Долидзе. Участие в акции принимали разные лидеры оппозиции - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

На фото - политик Анна Долидзе. Участие в акции принимали разные лидеры оппозиции

© photo: Sputnik / Stringer

Марш "За Европу" прошел без происшествий

Марш &quot;За Европу&quot; прошел без происшествий - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

Марш "За Европу" прошел без происшествий

© photo: Sputnik / Stringer

Люди прошли шествием через весь центр города, по центральным проспектам и улицам

Люди прошли шествием через весь центр города, по центральным проспектам и улицам - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

Люди прошли шествием через весь центр города, по центральным проспектам и улицам

© photo: Sputnik / Stringer

В ходе акции транслировался лозунг "У нас один путь. Куда мы идем? В Европу!"

В ходе акции транслировался лозунг &quot;У нас один путь. Куда мы идем? В Европу!&quot; - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

В ходе акции транслировался лозунг "У нас один путь. Куда мы идем? В Европу!"

© photo: Sputnik / Stringer

Участие в марше принимали участие родители с детьми и целые семьи

Участие в марше принимали участие родители с детьми и целые семьи - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Участие в марше принимали участие родители с детьми и целые семьи

© photo: Sputnik / Stringer

В целом, в шествии участвовали люди разного возраста и профессий

В целом, в шествии участвовали люди разного возраста и профессий - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

В целом, в шествии участвовали люди разного возраста и профессий

© photo: Sputnik / Stringer

Главной целью шествия было еще раз привлечь внимание общества к тому,

что их выбор определяет будущее Грузии

Главной целью шествия было еще раз привлечь внимание общества к тому, что их выбор определяет будущее Грузии - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

Главной целью шествия было еще раз привлечь внимание общества к тому,

что их выбор определяет будущее Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

На акции было много женщин. Пожалуй, женщины были даже более активны, чем мужчины

На акции было много женщин. Пожалуй, женщины были даже более активны, чем мужчины - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

На акции было много женщин. Пожалуй, женщины были даже более активны, чем мужчины

© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняла участие и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая встала на сторону оппозиции

В акции приняла участие и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая встала на сторону оппозиции - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

В акции приняла участие и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая встала на сторону оппозиции

© photo: Sputnik / Stringer

Так проходило шествие по центральным улицам города

Так проходило шествие по центральным улицам города - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

Так проходило шествие по центральным улицам города

© photo: Sputnik / Stringer

После того, как участники дошли до конечной точки маршрута - до площади Свободы, там состоялся концерт

После того, как участники дошли до конечной точки маршрута - до площади Свободы, там состоялся концерт - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

После того, как участники дошли до конечной точки маршрута - до площади Свободы, там состоялся концерт

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