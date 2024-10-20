В столице Грузии прошел марш "За Европу" за неделю до выборов - фото
В центре Тбилиси состоялся многотысячный марш "За Европу"
В центре Тбилиси состоялся многотысячный марш "За Европу"
В акции приняли участие представители разных оппозиционных партий
В акции приняли участие представители разных оппозиционных партий
А также в марше участвовали активисты разных неправительственных организаций
А также в марше участвовали активисты разных неправительственных организаций
Участники марша собрались в пяти разных районах города
Участники марша собрались в пяти разных районах города
И оттуда направились к центру Тбилиси, на площадь Свободы
И оттуда направились к центру Тбилиси, на площадь Свободы
На время проведения акции движение по центральным улицам города было перекрыто
На время проведения акции движение по центральным улицам города было перекрыто
Участники акции держали в руках флаги Грузии, Евросоюза
Участники акции держали в руках флаги Грузии, Евросоюза
Люди приняли участие в шествии, чтобы зафиксировать свою гражданскую позицию
Люди приняли участие в шествии, чтобы зафиксировать свою гражданскую позицию
Этот марш состоялся за неделю до парламентских выборов в Грузии
Этот марш состоялся за неделю до парламентских выборов в Грузии
Количеством участников оппозиция показала число своих активных сторонников
Количеством участников оппозиция показала число своих активных сторонников
На фото - политик Анна Долидзе. Участие в акции принимали разные лидеры оппозиции
На фото - политик Анна Долидзе. Участие в акции принимали разные лидеры оппозиции
Марш "За Европу" прошел без происшествий
Марш "За Европу" прошел без происшествий
Люди прошли шествием через весь центр города, по центральным проспектам и улицам
Люди прошли шествием через весь центр города, по центральным проспектам и улицам
В ходе акции транслировался лозунг "У нас один путь. Куда мы идем? В Европу!"
В ходе акции транслировался лозунг "У нас один путь. Куда мы идем? В Европу!"
Участие в марше принимали участие родители с детьми и целые семьи
Участие в марше принимали участие родители с детьми и целые семьи
В целом, в шествии участвовали люди разного возраста и профессий
В целом, в шествии участвовали люди разного возраста и профессий
Главной целью шествия было еще раз привлечь внимание общества к тому,
что их выбор определяет будущее Грузии
Главной целью шествия было еще раз привлечь внимание общества к тому,
что их выбор определяет будущее Грузии
На акции было много женщин. Пожалуй, женщины были даже более активны, чем мужчины
На акции было много женщин. Пожалуй, женщины были даже более активны, чем мужчины
В акции приняла участие и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая встала на сторону оппозиции
В акции приняла участие и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая встала на сторону оппозиции
Так проходило шествие по центральным улицам города
Так проходило шествие по центральным улицам города
После того, как участники дошли до конечной точки маршрута - до площади Свободы, там состоялся концерт
После того, как участники дошли до конечной точки маршрута - до площади Свободы, там состоялся концерт