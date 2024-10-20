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Военная техника в аэропорту Тбилиси – о чем предупреждает граждан Минэкономики Грузии
Военная техника в аэропорту Тбилиси – о чем предупреждает граждан Минэкономики Грузии
Sputnik Грузия
Проект реализуется при поддержке государственной программы "Снимай в Грузии" 20.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-20T22:38+0400
2024-10-20T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Специальная военная техника и переодетые в военную форму актеры будут перемещаться по Международному аэропорту Тбилиси 21 и 22 октября в связи со съемками американского фильма, сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии. В аэропорту Тбилиси планируется снять несколько сцен на военную тематику. В картине задействованы голливудские актеры. В частности, для съемок одного из крупнейших эпизодов выбрана территория старого терминала, где в течение двух дней будет перемещаться специальная военная техника. Проект реализуется при поддержке государственной программы "Снимай в Грузии". Производители картины потратят на съемки в Грузии около 13 миллионов лари (около 4,8 млн долларов). На съемках фильма будет занято более 200 граждан Грузии. Запланированные в Грузии съемки будут продолжаться 36 дней в разных местах. "Снимай в Грузии" – это проект министерства экономики и устойчивого развития. Он предусматривает возврат до 25% той суммы, которую потратили производители картины во время съемок фильма на территории Грузии. Так, в 2019 году эти суммы вернулись к авторам 10 международных проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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грузия, новости, общество, культура, "снимай в грузии"
грузия, новости, общество, культура, "снимай в грузии"
Военная техника в аэропорту Тбилиси – о чем предупреждает граждан Минэкономики Грузии
Проект реализуется при поддержке государственной программы "Снимай в Грузии"
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Специальная военная техника и переодетые в военную форму актеры будут перемещаться по Международному аэропорту Тбилиси 21 и 22 октября в связи со съемками американского фильма, сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии.
В аэропорту Тбилиси планируется снять несколько сцен на военную тематику. В картине задействованы голливудские актеры. В частности, для съемок одного из крупнейших эпизодов выбрана территория старого терминала, где в течение двух дней будет перемещаться специальная военная техника.
Проект реализуется при поддержке государственной программы "Снимай в Грузии". Производители картины потратят на съемки в Грузии около 13 миллионов лари (около 4,8 млн долларов).
На съемках фильма будет занято более 200 граждан Грузии.
Запланированные в Грузии съемки будут продолжаться 36 дней в разных местах.
"Снимай в Грузии" – это проект министерства экономики и устойчивого развития. Он предусматривает возврат до 25% той суммы, которую потратили производители картины во время съемок фильма на территории Грузии. Так, в 2019 году эти суммы вернулись к авторам 10 международных проектов.