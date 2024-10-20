https://sputnik-georgia.ru/20241020/zhiteli-gruzii-dolzhny-predstavit-imuschestvennye-deklaratsii-1-noyabrya-290430546.html

Жители Грузии должны представить имущественные декларации до 1 ноября

Жители Грузии должны представить имущественные декларации до 1 ноября

Sputnik Грузия

Декларация заполняется онлайн на сайте Службы доходов Грузии 20.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-20T12:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Физические лица, проживающие в Грузии, с доходом семьи более 40 тысяч лари, должны представить до 1 ноября 2024 года имущественные декларации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме того, до 15 ноября таким лицам необходимо оплатить налог на имущество – землю, дом, квартиру или автомобиль. Декларация заполняется онлайн на сайте Службы доходов Грузии. В ней указывается наличие земли до 1 апреля 2024 года и недвижимое имущество за 2023 год, а также наличие яхт, автомобилей, вертолетов или самолетов. Налог начисляется по ставке на 31 декабря 2023 года, а на землю – на 1 апреля 2024 года, и зависит от дохода до 100 тысяч лари и свыше 100 тысяч лари в год. Семьей по законодательству считается – супруг, несовершеннолетние дети, а также родители, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, которые проживают с лицом, заполняющим декларацию. Заплатить сумму налога, которая будет вычислена автоматически системой, нужно до 15 ноября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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