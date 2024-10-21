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Доходы Грузии от туризма через четыре года превысят 6,5 млрд – премьер

Доходы Грузии от туризма через четыре года превысят 6,5 млрд – премьер

Sputnik Грузия

За 12 лет количество гостиниц выросло в три раза, количество гостиничных мест увеличилось в 4,5 раза, заявил премьер 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T09:01+0400

2024-10-21T09:01+0400

2024-10-21T09:01+0400

грузия

туризм

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ираклий кобахидзе

экономика

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Количество туристов в Грузии через четыре года достигнет 11 миллионов, а доходы увеличатся до 6,5 миллиарда, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузия приняла около 5,8 миллиона международных путешественников в январе-сентябре 2024 года, четыре миллиона из которых – туристы. По словам премьера, в 2012 году в Грузии было менее 800 гостиниц, а уже в этом году их количество составляет около 2,4 тысячи, таким образом, за 12 лет количество гостиниц выросло в три раза, количество гостиничных мест увеличилось в 4,5 раза. "Количество мест в гостиницах увеличилось с 23 до 108 тысяч", - заявил премьер. Как отметил премьер, важно, что экономика Грузии развивается быстрыми темпами. Как отметил премьер, наряду с поддержанием надлежащей экономической и деловой среды в стране, особое значение имеет поддержание мирной и стабильной обстановки. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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грузия, туризм, новости, ираклий кобахидзе, экономика