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Доходы Грузии от туризма через четыре года превысят 6,5 млрд – премьер
Доходы Грузии от туризма через четыре года превысят 6,5 млрд – премьер
Sputnik Грузия
За 12 лет количество гостиниц выросло в три раза, количество гостиничных мест увеличилось в 4,5 раза, заявил премьер 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Количество туристов в Грузии через четыре года достигнет 11 миллионов, а доходы увеличатся до 6,5 миллиарда, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузия приняла около 5,8 миллиона международных путешественников в январе-сентябре 2024 года, четыре миллиона из которых – туристы. По словам премьера, в 2012 году в Грузии было менее 800 гостиниц, а уже в этом году их количество составляет около 2,4 тысячи, таким образом, за 12 лет количество гостиниц выросло в три раза, количество гостиничных мест увеличилось в 4,5 раза. "Количество мест в гостиницах увеличилось с 23 до 108 тысяч", - заявил премьер. Как отметил премьер, важно, что экономика Грузии развивается быстрыми темпами. Как отметил премьер, наряду с поддержанием надлежащей экономической и деловой среды в стране, особое значение имеет поддержание мирной и стабильной обстановки. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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грузия, туризм, новости, ираклий кобахидзе, экономика
грузия, туризм, новости, ираклий кобахидзе, экономика
Доходы Грузии от туризма через четыре года превысят 6,5 млрд – премьер
За 12 лет количество гостиниц выросло в три раза, количество гостиничных мест увеличилось в 4,5 раза, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Количество туристов в Грузии через четыре года достигнет 11 миллионов, а доходы увеличатся до 6,5 миллиарда, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Грузия приняла около 5,8 миллиона международных путешественников в январе-сентябре 2024 года, четыре миллиона из которых – туристы.
"К 2028 году количество туристов достигнет 11 миллионов. Доходы от туризма увеличатся до 6,5 миллиардов. Это требует дополнительной поддержки, и, естественно, эта поддержка с нашей стороны будет продолжаться", - заявил Кобахидзе выступая в Кахети на открытии гостиницы "Бодбе".
По словам премьера, в 2012 году в Грузии было менее 800 гостиниц, а уже в этом году их количество составляет около 2,4 тысячи, таким образом, за 12 лет количество гостиниц выросло в три раза, количество гостиничных мест увеличилось в 4,5 раза.
"Количество мест в гостиницах увеличилось с 23 до 108 тысяч", - заявил премьер.
Как отметил премьер, важно, что экономика Грузии развивается быстрыми темпами.
"В этом плане мы находимся на передовых позициях не только в регионе, но и во всей Европе. По темпам экономического роста мы опережаем все европейские страны, и для нас очень важно сохранить этот темп", - подчеркнул Кобахидзе.
Как отметил премьер, наряду с поддержанием надлежащей экономической и деловой среды в стране, особое значение имеет поддержание мирной и стабильной обстановки.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.