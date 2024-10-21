https://sputnik-georgia.ru/20241021/muzhchina-ubit-na-ploschadi-pirosmani-v-tbilisi-290442734.html

Мужчина убит на площади Пиросмани в Тбилиси

Мужчина убит на площади Пиросмани в Тбилиси

Sputnik Грузия

Преступник наблюдал за жертвой из автомобиля. По одной из версий, убийство было совершено из мести 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Молодой мужчина был убит поздно ночью в результате огнестрельного ранения на площади Пиросмани в Чугуретском районе Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации очевидцев, противостоянию предшествовал конфликт, за которым вскоре последовала двусторонняя стрельба. Сообщается, что преступник наблюдал за жертвой из автомобиля. По одной из версий, убийство было совершено из мести. Следственные мероприятия проводились на площади Пиросмани до поздней ночи. Территория была оцеплена желтой лентой. МВД не сообщало о задержании преступника. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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