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Мужчина убит на площади Пиросмани в Тбилиси
Мужчина убит на площади Пиросмани в Тбилиси
Sputnik Грузия
Преступник наблюдал за жертвой из автомобиля. По одной из версий, убийство было совершено из мести 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T11:38+0400
2024-10-21T11:38+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Молодой мужчина был убит поздно ночью в результате огнестрельного ранения на площади Пиросмани в Чугуретском районе Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации очевидцев, противостоянию предшествовал конфликт, за которым вскоре последовала двусторонняя стрельба. Сообщается, что преступник наблюдал за жертвой из автомобиля. По одной из версий, убийство было совершено из мести. Следственные мероприятия проводились на площади Пиросмани до поздней ночи. Территория была оцеплена желтой лентой. МВД не сообщало о задержании преступника. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Мужчина убит на площади Пиросмани в Тбилиси
Преступник наблюдал за жертвой из автомобиля. По одной из версий, убийство было совершено из мести
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Молодой мужчина был убит поздно ночью в результате огнестрельного ранения на площади Пиросмани в Чугуретском районе Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По информации очевидцев, противостоянию предшествовал конфликт, за которым вскоре последовала двусторонняя стрельба.
Сообщается, что преступник наблюдал за жертвой из автомобиля. По одной из версий, убийство было совершено из мести.
"Были слышны крики и звуки драки. Сначала они дрались, через несколько минут послышались звуки выстрелов, раза четыре. Потом нападавший сразу скрылся, сел в машину и уехал", - рассказал один из очевидцев преступления.
Следственные мероприятия проводились на площади Пиросмани до поздней ночи. Территория была оцеплена желтой лентой.
МВД не сообщало о задержании преступника.