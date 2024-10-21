Обильные осадки на западе Грузии – погода нанесла ущерб жителям нескольких сел
19:30 21.10.2024 (обновлено: 21:03 21.10.2024)
© City Hall of Lanchkhuti MunicipalityОбильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
© City Hall of Lanchkhuti Municipality
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Все службы района задействованы и мобилизованы для помощи населению
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района (регион Гурия), сообщили в пресс-службе мэрии района.
Повреждена часть инфраструктуры, затоплены сельскохозяйственные угодья, повреждены и затоплены жилые дома.
© City Hall of Lanchkhuti MunicipalityОбильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
© City Hall of Lanchkhuti Municipality
В мэрии создан штаб по чрезвычайным ситуациям, все службы задействованы и мобилизованы для помощи населению.
Мэр Ланчхути Александр Саришвили и заместитель Торнике Тикадзе ознакомились со сложившейся ситуацией в селах Чочхати, Супса и Дипагели, осмотрели поврежденные дома.
© City Hall of Lanchkhuti MunicipalityОбильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
© City Hall of Lanchkhuti Municipality
В нескольких селах сошли оползни, повреждена проезжая часть. Районные службы начали восстановительные работы, которые продолжатся в ближайшие дни.