https://sputnik-georgia.ru/20241021/obilnye-osadki-na-zapade-gruzii--pogoda-nanesla-uscherb-zhitelyam-neskolkikh-sel-290463791.html

Обильные осадки на западе Грузии – погода нанесла ущерб жителям нескольких сел

Обильные осадки на западе Грузии – погода нанесла ущерб жителям нескольких сел

Sputnik Грузия

Все службы района задействованы и мобилизованы для помощи населению 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T19:30+0400

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грузия

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гурия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района (регион Гурия), сообщили в пресс-службе мэрии района. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Повреждена часть инфраструктуры, затоплены сельскохозяйственные угодья, повреждены и затоплены жилые дома. В мэрии создан штаб по чрезвычайным ситуациям, все службы задействованы и мобилизованы для помощи населению. Мэр Ланчхути Александр Саришвили и заместитель Торнике Тикадзе ознакомились со сложившейся ситуацией в селах Чочхати, Супса и Дипагели, осмотрели поврежденные дома. В нескольких селах сошли оползни, повреждена проезжая часть. Районные службы начали восстановительные работы, которые продолжатся в ближайшие дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, происшествия, тбилиси, ланчхути, гурия