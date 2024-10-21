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https://sputnik-georgia.ru/20241021/obilnye-osadki-na-zapade-gruzii--pogoda-nanesla-uscherb-zhitelyam-neskolkikh-sel-290463791.html
Обильные осадки на западе Грузии – погода нанесла ущерб жителям нескольких сел
Обильные осадки на западе Грузии – погода нанесла ущерб жителям нескольких сел
Sputnik Грузия
Все службы района задействованы и мобилизованы для помощи населению 21.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района (регион Гурия), сообщили в пресс-службе мэрии района. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Повреждена часть инфраструктуры, затоплены сельскохозяйственные угодья, повреждены и затоплены жилые дома. В мэрии создан штаб по чрезвычайным ситуациям, все службы задействованы и мобилизованы для помощи населению. Мэр Ланчхути Александр Саришвили и заместитель Торнике Тикадзе ознакомились со сложившейся ситуацией в селах Чочхати, Супса и Дипагели, осмотрели поврежденные дома. В нескольких селах сошли оползни, повреждена проезжая часть. Районные службы начали восстановительные работы, которые продолжатся в ближайшие дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, погода, происшествия, тбилиси, ланчхути, гурия
грузия, погода, происшествия, тбилиси, ланчхути, гурия

Обильные осадки на западе Грузии – погода нанесла ущерб жителям нескольких сел

19:30 21.10.2024 (обновлено: 21:03 21.10.2024)
© City Hall of Lanchkhuti MunicipalityОбильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2024
© City Hall of Lanchkhuti Municipality
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Все службы района задействованы и мобилизованы для помощи населению
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района (регион Гурия), сообщили в пресс-службе мэрии района.
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Повреждена часть инфраструктуры, затоплены сельскохозяйственные угодья, повреждены и затоплены жилые дома.
© City Hall of Lanchkhuti MunicipalityОбильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2024
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
© City Hall of Lanchkhuti Municipality
В мэрии создан штаб по чрезвычайным ситуациям, все службы задействованы и мобилизованы для помощи населению.
Мэр Ланчхути Александр Саришвили и заместитель Торнике Тикадзе ознакомились со сложившейся ситуацией в селах Чочхати, Супса и Дипагели, осмотрели поврежденные дома.
© City Hall of Lanchkhuti MunicipalityОбильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2024
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
© City Hall of Lanchkhuti Municipality
В нескольких селах сошли оползни, повреждена проезжая часть. Районные службы начали восстановительные работы, которые продолжатся в ближайшие дни.
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