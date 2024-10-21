https://sputnik-georgia.ru/20241021/politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-ubiystve-na-ulitse-pirosmani-v-tbilisi--290463035.html

Полиция задержала подозреваемого в убийстве на улице Пиросмани в Тбилиси

Полиция задержала подозреваемого в убийстве на улице Пиросмани в Тбилиси

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T18:46+0400

2024-10-21T18:46+0400

2024-10-21T18:46+0400

убийство

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Полиция Тбилиси в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержала четверых человек по обвинению в умышленном убийстве и несообщении об особо тяжком преступлении, говорится в заявлении МВД. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Возраст задержанных от 31 до 37 лет. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Следствие установило, что 20 октября текущего года в Тбилиси обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве конфликта, существовавшего в прошлом, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в направлении 27-летней жертвы. В результате полученных ран потерпевший скончался на месте. В результате ответного огня был ранен еще один человек. Позже его прооперировали. Следствием также установлено, что трое друзей обвиняемого были свидетелями преступления, но не сообщили о нем в правоохранительные органы. Расследование ведется по статьям "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах", "Недонесение об особо тяжком преступлении". По информации СМИ, убит был 27-летний Тато Пирцхалишвили. Убийство произошло на улице Пиросмани в Чугуретском районе Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

убийство, происшествия, грузия, новости, тбилиси