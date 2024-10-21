https://sputnik-georgia.ru/20241021/politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-ubiystve-na-ulitse-pirosmani-v-tbilisi--290463035.html
Полиция задержала подозреваемого в убийстве на улице Пиросмани в Тбилиси
Полиция задержала подозреваемого в убийстве на улице Пиросмани в Тбилиси
Sputnik Грузия
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T18:46+0400
2024-10-21T18:46+0400
2024-10-21T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Полиция Тбилиси в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержала четверых человек по обвинению в умышленном убийстве и несообщении об особо тяжком преступлении, говорится в заявлении МВД. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Возраст задержанных от 31 до 37 лет. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Следствие установило, что 20 октября текущего года в Тбилиси обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве конфликта, существовавшего в прошлом, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в направлении 27-летней жертвы. В результате полученных ран потерпевший скончался на месте. В результате ответного огня был ранен еще один человек. Позже его прооперировали. Следствием также установлено, что трое друзей обвиняемого были свидетелями преступления, но не сообщили о нем в правоохранительные органы. Расследование ведется по статьям "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах", "Недонесение об особо тяжком преступлении". По информации СМИ, убит был 27-летний Тато Пирцхалишвили. Убийство произошло на улице Пиросмани в Чугуретском районе Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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убийство, происшествия, грузия, новости, тбилиси
убийство, происшествия, грузия, новости, тбилиси
Полиция задержала подозреваемого в убийстве на улице Пиросмани в Тбилиси
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Полиция Тбилиси в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержала четверых человек по обвинению в умышленном убийстве и несообщении об особо тяжком преступлении, говорится в заявлении МВД.
Возраст задержанных от 31 до 37 лет. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
Следствие установило, что 20 октября текущего года в Тбилиси обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве конфликта, существовавшего в прошлом, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в направлении 27-летней жертвы. В результате полученных ран потерпевший скончался на месте.
В результате ответного огня был ранен еще один человек. Позже его прооперировали.
Следствием также установлено, что трое друзей обвиняемого были свидетелями преступления, но не сообщили о нем в правоохранительные органы.
Расследование ведется по статьям "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах", "Недонесение об особо тяжком преступлении".
По информации СМИ, убит был 27-летний Тато Пирцхалишвили. Убийство произошло на улице Пиросмани в Чугуретском районе Тбилиси.