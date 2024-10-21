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У частных клиник могут возникнуть проблемы с аккредитацией – глава Минздрава Грузии
У частных клиник могут возникнуть проблемы с аккредитацией – глава Минздрава Грузии
Sputnik Грузия
Клиники с 1 января 2025 года должны получить аккредитацию на соответствие международным стандартам 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Частные клиники могут столкнуться с проблемами аккредитации для включения в программу всеобщего здравоохранения с 1 января 2025 года, заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Клиники с 1 января 2025 года должны получить аккредитацию на соответствие международным стандартам для включения в программу всеобщего здравоохранения – когда государство покрывает часть расходов на лечение гражданам Грузии. По его словам, в данный момент министерство рассматривает различные пути решения проблемы – от переноса срока действия решения до модификации самой аккредитации, чтобы не ущемлять малые клиники. Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) действует в Грузии с 2013 года. Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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программа всеобщего здравоохранения, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, минздрав, новости, общество, грузия
программа всеобщего здравоохранения, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, минздрав, новости, общество, грузия
У частных клиник могут возникнуть проблемы с аккредитацией – глава Минздрава Грузии
Клиники с 1 января 2025 года должны получить аккредитацию на соответствие международным стандартам
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Частные клиники могут столкнуться с проблемами аккредитации для включения в программу всеобщего здравоохранения с 1 января 2025 года, заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.
Клиники с 1 января 2025 года должны получить аккредитацию на соответствие международным стандартам для включения в программу всеобщего здравоохранения – когда государство покрывает часть расходов на лечение гражданам Грузии.
"Если забыть про государственные клиники, доля которых в целом не превышает 15%, то у немалой части из 85% частных клиник может возникнуть проблема аккредитации, потому что им нужна в том числе финансовая поддержка, которая на сегодня доступна только крупным клиникам", - сказал Сарджвеладзе.
По его словам, в данный момент министерство рассматривает различные пути решения проблемы – от переноса срока действия решения до модификации самой аккредитации, чтобы не ущемлять малые клиники.
Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) действует в Грузии с 2013 года.
Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами от 70 до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.