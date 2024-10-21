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Установлены новые правила поведения военных в Грузии
Установлены новые правила поведения военных в Грузии
Sputnik Грузия
За нарушение Кодекса этики военнослужащие могут быть наказаны 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T14:44+0400
2024-10-21T14:44+0400
2024-10-21T15:42+0400
ираклий чиковани
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грузинские военные
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани утвердил новый Кодекс этики военнослужащих, который, помимо стандартных правил - верности, равноправия, политического и религиозного нейтралитета, добросовестности и профессионализма, отношений командиров с подчиненными, также регулирует отношения с гражданскими лицами.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кодекс этики военнослужащих обязывает в общении с гражданскими лицами учитывать отличающиеся традиции и особенности правил жизни, быть вежливыми и доброжелательными. При этом Кодекс запрещает военным проявлять грубость и насилие по отношению к гражданским, а также использовать угрозу, иронию, жаргон и фамильярный тон. Находящимся при исполнении военным в гражданском обществе запрещено курить, разговаривать из транспортного средства и находиться в неподобающем виде. Кроме того, в Кодексе отдельно прописаны запрет на сексуальное притеснение со стороны военных и обязательство командиров реагировать на подобные факты. За нарушение Кодекса, согласно документу, военнослужащие могут быть наказаны по закону.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>
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ираклий чиковани, грузия, новости, общество, грузинские военные
ираклий чиковани, грузия, новости, общество, грузинские военные
Установлены новые правила поведения военных в Грузии
14:44 21.10.2024 (обновлено: 15:42 21.10.2024)
За нарушение Кодекса этики военнослужащие могут быть наказаны
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik.
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани утвердил новый Кодекс этики военнослужащих, который, помимо стандартных правил - верности, равноправия, политического и религиозного нейтралитета, добросовестности и профессионализма, отношений командиров с подчиненными, также регулирует
отношения с гражданскими лицами.
Кодекс этики военнослужащих обязывает в общении с гражданскими лицами учитывать отличающиеся традиции и особенности правил жизни, быть вежливыми и доброжелательными.
При этом Кодекс запрещает военным проявлять грубость и насилие по отношению к гражданским, а также использовать угрозу, иронию, жаргон и фамильярный тон.
Находящимся при исполнении военным в гражданском обществе запрещено курить, разговаривать из транспортного средства и находиться в неподобающем виде.
Кроме того, в Кодексе отдельно прописаны запрет на сексуальное притеснение со стороны военных и обязательство командиров реагировать на подобные факты.
За нарушение Кодекса, согласно документу, военнослужащие могут быть наказаны по закону.