https://sputnik-georgia.ru/20241021/v-gruzii-opredelili-novye-pravila-povedeniya-dlya-voennykh-290429914.html

Установлены новые правила поведения военных в Грузии

Установлены новые правила поведения военных в Грузии

Sputnik Грузия

За нарушение Кодекса этики военнослужащие могут быть наказаны 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T14:44+0400

2024-10-21T14:44+0400

2024-10-21T15:42+0400

ираклий чиковани

грузия

новости

общество

грузинские военные

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/01/288215650_0:0:3034:1708_1920x0_80_0_0_6c352ee463627f7492404b168bc5cb1b.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани утвердил новый Кодекс этики военнослужащих, который, помимо стандартных правил - верности, равноправия, политического и религиозного нейтралитета, добросовестности и профессионализма, отношений командиров с подчиненными, также регулирует отношения с гражданскими лицами.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кодекс этики военнослужащих обязывает в общении с гражданскими лицами учитывать отличающиеся традиции и особенности правил жизни, быть вежливыми и доброжелательными. При этом Кодекс запрещает военным проявлять грубость и насилие по отношению к гражданским, а также использовать угрозу, иронию, жаргон и фамильярный тон. Находящимся при исполнении военным в гражданском обществе запрещено курить, разговаривать из транспортного средства и находиться в неподобающем виде. Кроме того, в Кодексе отдельно прописаны запрет на сексуальное притеснение со стороны военных и обязательство командиров реагировать на подобные факты. За нарушение Кодекса, согласно документу, военнослужащие могут быть наказаны по закону.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ираклий чиковани, грузия, новости, общество, грузинские военные