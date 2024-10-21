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Школы и детские сады на западе Грузии закрыты из-за последствий непогоды
Школы и детские сады на западе Грузии закрыты из-за последствий непогоды
Sputnik Грузия
Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам 21.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Образовательный процесс в школах и детских садах портового города Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) приостановлен из-за последствий проливного дождя в минувшее воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам. Пострадала часть городской инфраструктуры.Школы и детские сады возобновят работу, когда последствия проливного дождя будут ликвидированы, пояснили в мэрии. Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, поти, самегрело
грузия, новости, происшествия, поти, самегрело

Школы и детские сады на западе Грузии закрыты из-за последствий непогоды

10:51 21.10.2024 (обновлено: 11:51 21.10.2024)
© Poti City HallСильный дождь создал проблемы в Поти
Сильный дождь создал проблемы в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2024
© Poti City Hall
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Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Образовательный процесс в школах и детских садах портового города Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) приостановлен из-за последствий проливного дождя в минувшее воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам. Пострадала часть городской инфраструктуры.
Школы и детские сады возобновят работу, когда последствия проливного дождя будут ликвидированы, пояснили в мэрии.
Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.
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