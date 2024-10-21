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Школы и детские сады на западе Грузии закрыты из-за последствий непогоды

Школы и детские сады на западе Грузии закрыты из-за последствий непогоды

Sputnik Грузия

Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам 21.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Образовательный процесс в школах и детских садах портового города Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) приостановлен из-за последствий проливного дождя в минувшее воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам. Пострадала часть городской инфраструктуры.Школы и детские сады возобновят работу, когда последствия проливного дождя будут ликвидированы, пояснили в мэрии. Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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