https://sputnik-georgia.ru/20241021/v-poti-shkoly-i-detskie-sady-zakryty-na-neopredelennyy-srok-iz-za-stikhii-290441759.html
Школы и детские сады на западе Грузии закрыты из-за последствий непогоды
Школы и детские сады на западе Грузии закрыты из-за последствий непогоды
Sputnik Грузия
Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам 21.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-21T10:51+0400
2024-10-21T10:51+0400
2024-10-21T11:51+0400
грузия
новости
происшествия
поти
самегрело
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/14/290434106_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_840c3cf2ce1ebbaa5a3fc4d98b905c42.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Образовательный процесс в школах и детских садах портового города Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) приостановлен из-за последствий проливного дождя в минувшее воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам. Пострадала часть городской инфраструктуры.Школы и детские сады возобновят работу, когда последствия проливного дождя будут ликвидированы, пояснили в мэрии. Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
поти
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/14/290434106_53:0:1189:852_1920x0_80_0_0_afa79ff71daf79b723ab4ded55d751c3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, поти, самегрело
грузия, новости, происшествия, поти, самегрело
Школы и детские сады на западе Грузии закрыты из-за последствий непогоды
10:51 21.10.2024 (обновлено: 11:51 21.10.2024)
Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Образовательный процесс в школах и детских садах портового города Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) приостановлен из-за последствий проливного дождя в минувшее воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Подтоплены в результате дождя оказались первые этажи жилых домов, дворы, десятки улиц, подъездные пути к детским садам. Пострадала часть городской инфраструктуры.
Школы и детские сады возобновят работу, когда последствия проливного дождя будут ликвидированы, пояснили в мэрии.
Городские власти создали рабочую группу, которая подсчитывает сумму ущерба, нанесенного стихийным бедствием. Компенсации будут выданы в кратчайшие сроки.