https://sputnik-georgia.ru/20241021/vnimaniyu-avtomobilistov-v-gruzii-vveli-ogranicheniya-na-ryade-dorog-290465362.html

Вниманию автомобилистов! В Грузии ввели ограничения на ряде дорог

Вниманию автомобилистов! В Грузии ввели ограничения на ряде дорог

Sputnik Грузия

Похолодание и снегопад создали проблемы на дорогах в трех регионах Грузии 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T21:52+0400

2024-10-21T21:52+0400

2024-10-21T21:52+0400

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ситуация на дорогах грузии

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Снегопад создал проблемы на дорогах Грузии – ограничения на передвижение ввели на нескольких участках дорог, ведущих в горные курорты страны, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. По информации ведомства, из-за обильного снегопада запрещено передвижение для всех видов автотранспорта на 34-53 км участка (Чхакаура-Бахмаро) автодороги внутригосударственного значения Чохатаури-Бахмаро. На 1-33 км участка автодороги (Чохатаури-Чхакаура) движение свободное. Также из-за снегопада на 13-33 км участка автодороги внутригосударственного значения Озургети-Шемокмеди-БжуГЭС-Гомисмта запрещено движение всех видов автотранспорта. На участке автодороги км1-км12 движение автотранспорта бесплатное. На 1-12 км участка автодороги движение свободное. Кроме того, ограничения действуют на 53-106 км участка (Корша-Шатили) автодороги Жинвали-Барисахо-Шатили, где разрешено передвижение лишь автомобилей с высокой проходимостью (с двумя или более ведущими мостами), для всех остальных видов транспорта действует запрет. Движение на 1-53 км участка (Жинвали-Корша) свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог