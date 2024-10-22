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Грузия сыграет с Финляндией в квалификации на Евробаскет-2025
Грузия сыграет с Финляндией в квалификации на Евробаскет-2025
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Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена" 22.10.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках квалификации на Евробаскет-2025 сыграет в Тбилиси со сборной Финляндии 24 ноября, сообщили в Федерации баскетбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. Продажа билетов на игру началась 22 октября. Билеты доступны на сайте biletebi.ge. Начало игры в 18:50. Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена". Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета-2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, тбилиси, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, тбилиси, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу

Грузия сыграет с Финляндией в квалификации на Евробаскет-2025

22:28 22.10.2024
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2024
© Georgian Basketball Federation
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Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена"
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках квалификации на Евробаскет-2025 сыграет в Тбилиси со сборной Финляндии 24 ноября, сообщили в Федерации баскетбола Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне.

Пока сборная Грузии с двумя поражениями в матчах со сборными Финляндии и Сербии занимает последнее место в группе G.

Продажа билетов на игру началась 22 октября. Билеты доступны на сайте biletebi.ge. Начало игры в 18:50. Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена".
Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета-2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании.
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.
Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.
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