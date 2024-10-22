https://sputnik-georgia.ru/20241022/gruziya-sygraet-s-finlyandiey-v-kvalifikatsii-na-evrobasket-2025-290482524.html
Грузия сыграет с Финляндией в квалификации на Евробаскет-2025
Грузия сыграет с Финляндией в квалификации на Евробаскет-2025
Sputnik Грузия
Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена" 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T22:28+0400
2024-10-22T22:28+0400
2024-10-22T22:28+0400
спорт
грузия
новости
финляндия
сербия
тбилиси
баскетбол
новости грузинского баскетбола
сборная грузии по баскетболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1a/281699188_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6accb24cf718d80cd048b325d260d2f9.jpg
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках квалификации на Евробаскет-2025 сыграет в Тбилиси со сборной Финляндии 24 ноября, сообщили в Федерации баскетбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. Продажа билетов на игру началась 22 октября. Билеты доступны на сайте biletebi.ge. Начало игры в 18:50. Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена". Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета-2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
финляндия
сербия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1a/281699188_198:0:2018:1365_1920x0_80_0_0_22e5aff0336bd05a0f93ee56c9df1efe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, тбилиси, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, тбилиси, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу
Грузия сыграет с Финляндией в квалификации на Евробаскет-2025
Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена"
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках квалификации на Евробаскет-2025 сыграет в Тбилиси со сборной Финляндии 24 ноября, сообщили в Федерации баскетбола Грузии.
Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне.
Пока сборная Грузии с двумя поражениями в матчах со сборными Финляндии и Сербии занимает последнее место в группе G.
Продажа билетов на игру началась 22 октября. Билеты доступны на сайте biletebi.ge.
Начало игры в 18:50. Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена".
Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета-2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании.
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны.
Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.