https://sputnik-georgia.ru/20241022/gruziya-sygraet-s-finlyandiey-v-kvalifikatsii-na-evrobasket-2025-290482524.html

Грузия сыграет с Финляндией в квалификации на Евробаскет-2025

Грузия сыграет с Финляндией в квалификации на Евробаскет-2025

Sputnik Грузия

Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена" 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T22:28+0400

2024-10-22T22:28+0400

2024-10-22T22:28+0400

спорт

грузия

новости

финляндия

сербия

тбилиси

баскетбол

новости грузинского баскетбола

сборная грузии по баскетболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1a/281699188_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6accb24cf718d80cd048b325d260d2f9.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках квалификации на Евробаскет-2025 сыграет в Тбилиси со сборной Финляндии 24 ноября, сообщили в Федерации баскетбола Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. Продажа билетов на игру началась 22 октября. Билеты доступны на сайте biletebi.ge. Начало игры в 18:50. Встречу между сборными Грузии и Финляндии примет "Тбилиси Арена". Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета-2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

финляндия

сербия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, финляндия, сербия, тбилиси, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу