https://sputnik-georgia.ru/20241022/kurs-lari-dollar-290468363.html
Курс лари на вторник – 2,7207 GEL/$1
Курс лари на вторник – 2,7207 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,005 лари по отношению к доллару 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T09:48+0400
2024-10-22T09:48+0400
2024-10-22T09:48+0400
грузия
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лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 октября в размере 2,7207 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,005 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на вторник – 2,7207 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,005 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 октября в размере 2,7207 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,005 лари по отношению к доллару.