Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2024 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 16,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 12 миллиардов долларов, что на 3,6% больше данных за девять месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-сентябрь 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
4 786,7
4,1
Импорт
11 991,0
3,6
Всего
16 777,7
3,7
Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за девять месяцев 2024 года составил 7,2 миллиарда долларов, что на 3,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-сентябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 762,6
12,5
Ферросплавы
227,1
62,1
Вино
214,5
10,9
Спиртные напитки
210,6
60,5
Руды и концентраты драгоценных металлов
169,8
237,0
За девять месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 237%, ферросплавов – на 62,1%, а также спиртных напитков – на 60,5%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 33,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-сентябрь 2024 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 340,9
-8,3
Нефтепродукты
982,4
20,3
Лекарства
462,8
17,8
Газ
275,2
-14,1
Телефонные аппараты
229,7
-14,6
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 85,8%, прутоков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 58,3% и грузовых авто – на 33,3%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 14,6%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 14,1%, а также легковых автомобилей – на 8,3%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2024 года
Страны
млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 333,8
6,5
Россия
1 835,8
-2,1
США
1 472,6
-10,5
Китай
1 427,7
13,4
Азербайджан
956,9
-11,7
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.