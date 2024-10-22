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Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные
Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в аналогичный период 2023 года 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T09:01+0400
2024-10-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2024 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 16,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 12 миллиардов долларов, что на 3,6% больше данных за девять месяцев 2023 года. Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии за девять месяцев 2024 года составил 7,2 миллиарда долларов, что на 3,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. За девять месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 237%, ферросплавов – на 62,1%, а также спиртных напитков – на 60,5%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 33,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 85,8%, прутоков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 58,3% и грузовых авто – на 33,3%. С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 14,6%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 14,1%, а также легковых автомобилей – на 8,3%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные

09:01 22.10.2024
© photo: Sputnik / StringerПортовые краны в Потийском порту
Портовые краны в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в аналогичный период 2023 года
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2024 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 16,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 12 миллиардов долларов, что на 3,6% больше данных за девять месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-сентябрь 2024 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

4 786,7

4,1

Импорт

11 991,0

3,6

Всего

16 777,7

3,7

Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в аналогичный период 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии за девять месяцев 2024 года составил 7,2 миллиарда долларов, что на 3,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-сентябрь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 762,6

12,5

Ферросплавы

227,1

62,1

Вино

214,5

10,9

Спиртные напитки

210,6

60,5

Руды и концентраты драгоценных металлов

169,8

237,0

За девять месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 237%, ферросплавов – на 62,1%, а также спиртных напитков – на 60,5%.
В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 33,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-сентябрь 2024 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 340,9

-8,3

Нефтепродукты

982,4

20,3

Лекарства

462,8

17,8

Газ

275,2

-14,1

Телефонные аппараты

229,7

-14,6

За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 85,8%, прутоков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 58,3% и грузовых авто – на 33,3%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 14,6%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 14,1%, а также легковых автомобилей – на 8,3%.

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-сентябре 2024 года

Страны

млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 333,8

6,5

Россия

1 835,8

-2,1

США

1 472,6

-10,5

Китай

1 427,7

13,4

Азербайджан

956,9

-11,7

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.
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