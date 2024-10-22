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Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные

Насколько вырос внешнеторговый оборот Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в аналогичный период 2023 года 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T09:01+0400

2024-10-22T09:01+0400

2024-10-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-сентябре 2024 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 16,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 12 миллиардов долларов, что на 3,6% больше данных за девять месяцев 2023 года. Экспорт составил 4,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии за девять месяцев 2024 года составил 7,2 миллиарда долларов, что на 3,3% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. За девять месяцев 2024 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 237%, ферросплавов – на 62,1%, а также спиртных напитков – на 60,5%. В то же время с начала года упал лишь экспорт азотных удобрений – на 33,2%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки, и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 85,8%, прутоков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 58,3% и грузовых авто – на 33,3%. С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 14,6%, нефтяного газа и газообразного углеводорода – на 14,1%, а также легковых автомобилей – на 8,3%. С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-сентябре 2024 года составил 2,3 миллиарда долларов, что составляет 13,9% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Кыргызстан, Казахстан, Армения и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика