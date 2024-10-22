https://sputnik-georgia.ru/20241022/ot-rustaveli-do-mtatsminda-za-5-minut--v-tbilisi-zarabotala-novaya-kanatnaya-doroga--290481630.html

От Руставели до Мтацминда за 5 минут – в Тбилиси заработала новая канатная дорога

От Руставели до Мтацминда за 5 минут – в Тбилиси заработала новая канатная дорога

Sputnik Грузия

Попасть в парк Мтацминда с центрального проспекта Руставели отныне можно по канатной дороге. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T16:49+0400

2024-10-22T16:49+0400

2024-10-22T16:49+0400

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Проект по восстановлению канатной дороги начался в 2021 году. Общая стоимость проекта – 50 миллионов лари.Канатная дорога находится под управлением администрации парка Мтацминда. Она оснащена 21 гондолой, вмещающей по восемь человек. Длина маршрута составляет 845,55 м. Время в пути – в среднем около 5 минут. Канатная дорога сможет перевозить около 1,2 тысячи пассажиров в час.

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