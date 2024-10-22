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От Руставели до Мтацминда за 5 минут – в Тбилиси заработала новая канатная дорога
От Руставели до Мтацминда за 5 минут – в Тбилиси заработала новая канатная дорога
Sputnik Грузия
Попасть в парк Мтацминда с центрального проспекта Руставели отныне можно по канатной дороге. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T16:49+0400
2024-10-22T16:49+0400
2024-10-22T16:49+0400
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Проект по восстановлению канатной дороги начался в 2021 году. Общая стоимость проекта – 50 миллионов лари.Канатная дорога находится под управлением администрации парка Мтацминда. Она оснащена 21 гондолой, вмещающей по восемь человек. Длина маршрута составляет 845,55 м. Время в пути – в среднем около 5 минут. Канатная дорога сможет перевозить около 1,2 тысячи пассажиров в час.
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мультимедиа, грузия, тбилиси, туризм, новости, видео, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, грузия, тбилиси, туризм, новости, видео, видео-новости из грузии, видео
От Руставели до Мтацминда за 5 минут – в Тбилиси заработала новая канатная дорога
Попасть в парк Мтацминда с центрального проспекта Руставели отныне можно по канатной дороге. Подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
Проект по восстановлению канатной дороги начался в 2021 году. Общая стоимость проекта – 50 миллионов лари.
Канатная дорога находится под управлением администрации парка Мтацминда. Она оснащена 21 гондолой, вмещающей по восемь человек. Длина маршрута составляет 845,55 м. Время в пути – в среднем около 5 минут. Канатная дорога сможет перевозить около 1,2 тысячи пассажиров в час.