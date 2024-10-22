https://sputnik-georgia.ru/20241022/pervyy-innovatsionnyy-muzey-prava-otkrylsya-v-tbilisi--290470645.html

Первый инновационный музей права открылся в Тбилиси

Первый инновационный музей права открылся в Тбилиси

Sputnik Грузия

Посетители музея смогут узнать о значимых датах, событиях и личностях, сыгравших важную роль в истории развития права в Грузии 22.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Первый голографический музей права открылся в тбилисском Доме юстиции, сообщили в пресс-службе Минюста Грузии. Музей знакомит посетителей с многовековой историей развития грузинского права в голографическом, цифровом формате. На открытии музея права присутствовали высокопоставленные чиновники Минюста, специалисты в области права и приглашенные гости. По словам главы Минюста Рати Брегадзе, совсем скоро музей распахнет свои двери для студентов, туристов и всех заинтересованных историей права в Грузии.При помощи света и лазерных проекций посетители смогут подробно узнать о значимых датах, событиях и личностях, сыгравших важную роль в истории развития права в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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