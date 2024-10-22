https://sputnik-georgia.ru/20241022/v-tbilisi-ubili-molodogo-muzhchinu-290476764.html

В Тбилиси убили молодого мужчину

В Тбилиси убили молодого мужчину

Sputnik Грузия

Стрелявший из огнестрельного оружия задержан по горячим следам 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Молодого мужчину убили в столичном районе Исани, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, мужчину в возрасте до 40 лет застрелили из огнестрельного оружия. Стрелявший задержан по горячим следам.Следствие ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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