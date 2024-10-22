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В Тбилиси убили молодого мужчину
В Тбилиси убили молодого мужчину
Sputnik Грузия
Стрелявший из огнестрельного оружия задержан по горячим следам 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T14:11+0400
2024-10-22T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Молодого мужчину убили в столичном районе Исани, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, мужчину в возрасте до 40 лет застрелили из огнестрельного оружия. Стрелявший задержан по горячим следам.Следствие ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси убили молодого мужчину
14:11 22.10.2024 (обновлено: 14:12 22.10.2024)
Стрелявший из огнестрельного оружия задержан по горячим следам
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Молодого мужчину убили в столичном районе Исани, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным СМИ, мужчину в возрасте до 40 лет застрелили из огнестрельного оружия. Стрелявший задержан по горячим следам.
Следствие ведется по статьям "Умышленное убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" УК Грузии.