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В Западной Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией

В Западной Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией

Sputnik Грузия

Проливные дожди, ветер, снег и шторм на море нанесли ущерб жителям регионов Самегрело, Аджария и Гурия 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T12:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Затоплены улицы, десятки домов остались без крыш, повреждена инфраструктура – непогода создала проблемы жителям нескольких муниципалитетов на западе Грузии, специалисты подсчитывают ущерб, сообщил телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Проливные дожди, ветер, снег и шторм на море нанесли ущерб жителям регионов Самегрело, Аджария и Гурия. Третий день портовый город Поти борется с последствиями проливных дождей. Обильные осадки и ураган нанесли ущерб до 300 семьям, затоплены дворы и первые этажи домов, из-за чего испорчена и бытовая техника местных жителей. Некоторые из них были вынуждены покинуть свои дома, и мэрия муниципалитета Поти позаботилась об их временном размещении в съемных квартираКроме того, шторм в шесть баллов повредил береговую линию и линии электропередачи, оставив без электричества около 100 потребителей. Из-за непогоды в Поти временно приостановлен учебный процесс. Помимо Поти, непогода нанесла ущерб еще трем муниципалитетам региона Самегрело. В Чхороцку размыты дороги нескольких сел, повреждены мосты, а в Анаклия затоплены дома и приусадебные участки. Муниципалитет Ланчхути также борется с последствиями непогоды. Сильный дождь создал больше всего проблем селу Чочхати. Оползневые процессы активизировались из-за сильных дождей, вследствие чего пришлось эвакуировать три семьи. Проблемы возникли на внутрисельских дорогах. Ликвидировать последствия непогоды пытаются и в регионе Аджария. В высокогорной Аджарии уже несколько дней интенсивно идет снег. В муниципалитетах Хуло и Шуахеви снежный покров достиг двадцати сантиметров. На месте интенсивно ведутся работы по расчистке автодорог от снега.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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