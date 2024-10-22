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В Западной Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией
В Западной Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией
Sputnik Грузия
Проливные дожди, ветер, снег и шторм на море нанесли ущерб жителям регионов Самегрело, Аджария и Гурия 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T12:38+0400
2024-10-22T12:38+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Затоплены улицы, десятки домов остались без крыш, повреждена инфраструктура – непогода создала проблемы жителям нескольких муниципалитетов на западе Грузии, специалисты подсчитывают ущерб, сообщил телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Проливные дожди, ветер, снег и шторм на море нанесли ущерб жителям регионов Самегрело, Аджария и Гурия. Третий день портовый город Поти борется с последствиями проливных дождей. Обильные осадки и ураган нанесли ущерб до 300 семьям, затоплены дворы и первые этажи домов, из-за чего испорчена и бытовая техника местных жителей. Некоторые из них были вынуждены покинуть свои дома, и мэрия муниципалитета Поти позаботилась об их временном размещении в съемных квартираКроме того, шторм в шесть баллов повредил береговую линию и линии электропередачи, оставив без электричества около 100 потребителей. Из-за непогоды в Поти временно приостановлен учебный процесс. Помимо Поти, непогода нанесла ущерб еще трем муниципалитетам региона Самегрело. В Чхороцку размыты дороги нескольких сел, повреждены мосты, а в Анаклия затоплены дома и приусадебные участки. Муниципалитет Ланчхути также борется с последствиями непогоды. Сильный дождь создал больше всего проблем селу Чочхати. Оползневые процессы активизировались из-за сильных дождей, вследствие чего пришлось эвакуировать три семьи. Проблемы возникли на внутрисельских дорогах. Ликвидировать последствия непогоды пытаются и в регионе Аджария. В высокогорной Аджарии уже несколько дней интенсивно идет снег. В муниципалитетах Хуло и Шуахеви снежный покров достиг двадцати сантиметров. На месте интенсивно ведутся работы по расчистке автодорог от снега.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, поти, аджария, самегрело
грузия, происшествия, новости, поти, аджария, самегрело

В Западной Грузии подсчитывают ущерб, нанесенный стихией

12:38 22.10.2024
© City Hall of Lanchkhuti MunicipalityОбильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2024
© City Hall of Lanchkhuti Municipality
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Проливные дожди, ветер, снег и шторм на море нанесли ущерб жителям регионов Самегрело, Аджария и Гурия
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Затоплены улицы, десятки домов остались без крыш, повреждена инфраструктура – непогода создала проблемы жителям нескольких муниципалитетов на западе Грузии, специалисты подсчитывают ущерб, сообщил телеканал "Рустави 2".
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Проливные дожди, ветер, снег и шторм на море нанесли ущерб жителям регионов Самегрело, Аджария и Гурия.
Третий день портовый город Поти борется с последствиями проливных дождей. Обильные осадки и ураган нанесли ущерб до 300 семьям, затоплены дворы и первые этажи домов, из-за чего испорчена и бытовая техника местных жителей. Некоторые из них были вынуждены покинуть свои дома, и мэрия муниципалитета Поти позаботилась об их временном размещении в съемных квартира
© Poti City HallНепогода в Поти
Непогода в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2024
Непогода в Поти
© Poti City Hall
Кроме того, шторм в шесть баллов повредил береговую линию и линии электропередачи, оставив без электричества около 100 потребителей. Из-за непогоды в Поти временно приостановлен учебный процесс.
Помимо Поти, непогода нанесла ущерб еще трем муниципалитетам региона Самегрело. В Чхороцку размыты дороги нескольких сел, повреждены мосты, а в Анаклия затоплены дома и приусадебные участки.
© photo : Poti City HallПоследствия ураганного ветра в Поти
Последствия ураганного ветра в Поти - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2024
Последствия ураганного ветра в Поти
© photo : Poti City Hall
Муниципалитет Ланчхути также борется с последствиями непогоды. Сильный дождь создал больше всего проблем селу Чочхати. Оползневые процессы активизировались из-за сильных дождей, вследствие чего пришлось эвакуировать три семьи. Проблемы возникли на внутрисельских дорогах.
© City Hall of Lanchkhuti MunicipalityОбильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2024
Обильные осадки создали проблемы жителям нескольких сел Ланчхутского района, Гурия
© City Hall of Lanchkhuti Municipality
Ликвидировать последствия непогоды пытаются и в регионе Аджария.
В высокогорной Аджарии уже несколько дней интенсивно идет снег. В муниципалитетах Хуло и Шуахеви снежный покров достиг двадцати сантиметров. На месте интенсивно ведутся работы по расчистке автодорог от снега.
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