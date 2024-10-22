https://sputnik-georgia.ru/20241022/v-zelenoy-zone-u-gruzino-turetskoy-granitsy-zaderzhali-narushiteley-granitsy-290478026.html

В зеленой зоне у грузино-турецкой границы задержали нарушителей границы

В зеленой зоне у грузино-турецкой границы задержали нарушителей границы

Sputnik Грузия

Незаконное пересечение госграницы Грузии группой лиц предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T15:35+0400

2024-10-22T15:35+0400

2024-10-22T17:49+0400

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грузино-турецкая граница

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Два иностранца были задержаны в пограничном секторе "Чарали" у грузино-турецкой границы в районе Ахалцихе, говорится в сообщении пограничной полиции Грузии. По данным полиции, иностранные граждане 2004 и 2001 года рождения в обход погранично-пропускного пункта незаконно пересекли государственную границу Грузии, перейдя из Турции. Гражданство иностранцев не указывается. Следствие ведется по статье о незаконном пересечении государственной границы Грузии группой лиц, что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, турция, ахалцихе, грузино-турецкая граница