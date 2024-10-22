https://sputnik-georgia.ru/20241022/vybory-v-parlament-gruzii-2024---pravila-golosovaniya-290478992.html

Выборы в парламент Грузии 2024 – правила голосования

Выборы в парламент Грузии 2024 – правила голосования

Sputnik Грузия

Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. 22.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-22T15:43+0400

2024-10-22T15:43+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

инфографика

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Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе. Места в парламенте будут распределены между партиями, которые преодолеют избирательный барьер в 5%. Также впервые парламентские выборы пройдут масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Новые технологии будут использованы на 90% избирательных участков, а на остальных голосование пройдет как прежде.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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