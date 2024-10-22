https://sputnik-georgia.ru/20241022/vybory-v-parlament-gruzii-2024---pravila-golosovaniya-290478992.html
Выборы в парламент Грузии 2024 – правила голосования
Выборы в парламент Грузии 2024 – правила голосования
Sputnik Грузия
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. 22.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-22T15:43+0400
2024-10-22T15:43+0400
2024-10-22T15:49+0400
грузия
политика
новости
парламентские выборы в грузии 2024
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/16/290477814_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f910b4534c29871ee756f3666084be1f.png
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе. Места в парламенте будут распределены между партиями, которые преодолеют избирательный барьер в 5%. Также впервые парламентские выборы пройдут масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Новые технологии будут использованы на 90% избирательных участков, а на остальных голосование пройдет как прежде.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/16/290477814_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f76420629205ba42b472a396972aa10f.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика, инфографика
грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , инфографика, инфографика
Выборы в парламент Грузии 2024 – правила голосования
15:43 22.10.2024 (обновлено: 15:49 22.10.2024)
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября.
Парламентские выборы впервые пройдут в Грузии только по пропорциональной системе. Места в парламенте будут распределены между партиями, которые преодолеют избирательный барьер в 5%.
Также впервые парламентские выборы пройдут масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Новые технологии будут использованы на 90% избирательных участков, а на остальных голосование пройдет как прежде.