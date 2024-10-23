Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241023/290495869.html
Остров Свободы во тьме: энергосистема Кубы дала сбой
Остров Свободы во тьме: энергосистема Кубы дала сбой
Sputnik Грузия
Одна из крупнейших на Кубе электростанций вышла из строя 18 октября, страна оказалась в ситуации полного энергетического коллапса 23.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-23T13:36+0400
2024-10-23T13:36+0400
мультимедиа
фотоленты
фотография
новости в фотографиях
куба
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/17/290496048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_310dd947ba25539a8ae2ec123651a4e5.jpg
Ремонтные работы для восстановления энергоснабжения на Кубе идут уже не первый день, но значительная часть жителей до сих пор не имеет доступа к стабильному электричеству. В городе Сантьяго-де-Куба, который уже более двух суток подряд живет без энергоснабжения, прошли стихийные акции протеста. Горожане устроили "кастрюльный марш" с требованием к местным властям обеспечить их дома электричеством, улучшить продовольственное снабжение.
куба
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/17/290496048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71cc3f81308151dc205ac17057feebf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, куба
фото, мультимедиа, фотоленты, фотография, новости в фотографиях, куба

Остров Свободы во тьме: энергосистема Кубы дала сбой

13:36 23.10.2024
Подписаться
Одна из крупнейших на Кубе электростанций вышла из строя 18 октября, страна оказалась в ситуации полного энергетического коллапса
Ремонтные работы для восстановления энергоснабжения на Кубе идут уже не первый день, но значительная часть жителей до сих пор не имеет доступа к стабильному электричеству.
В городе Сантьяго-де-Куба, который уже более двух суток подряд живет без энергоснабжения, прошли стихийные акции протеста. Горожане устроили "кастрюльный марш" с требованием к местным властям обеспечить их дома электричеством, улучшить продовольственное снабжение.
© AP Photo / Ramon Espinosa

Мужчина ловит рыбу на набережной во время отключения электроэнергии в Гаване.

Мужчина ловит рыбу на набережной во время отключения электроэнергии в Гаване. - Sputnik Грузия
1/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

Мужчина ловит рыбу на набережной во время отключения электроэнергии в Гаване.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Жители Кубы устроили "кастрюльный марш" с требованием к местным властям обеспечить их дома электричеством.

Жители Кубы устроили &quot;кастрюльный марш&quot; с требованием к местным властям обеспечить их дома электричеством. - Sputnik Грузия
2/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

Жители Кубы устроили "кастрюльный марш" с требованием к местным властям обеспечить их дома электричеством.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Жители готовят суп на открытом огне во время отключения электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване.

Жители готовят суп на открытом огне во время отключения электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване. - Sputnik Грузия
3/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

Жители готовят суп на открытом огне во время отключения электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Местный житель едет домой на велосипеде во время отключения электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване.

Местный житель едет домой на велосипеде во время отключения электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване. - Sputnik Грузия
4/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

Местный житель едет домой на велосипеде во время отключения электроэнергии после аварии на крупной электростанции в Гаване.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Жители Гаваны во время отключения электроэнергии.

Жители Гаваны во время отключения электроэнергии. - Sputnik Грузия
5/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

Жители Гаваны во время отключения электроэнергии.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Автомобиль на улице Гаваны во время энергетического кризиса.

Автомобиль на улице Гаваны во время энергетического кризиса. - Sputnik Грузия
6/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

Автомобиль на улице Гаваны во время энергетического кризиса.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Женщина покупает суп у уличного торговца.

Женщина покупает суп у уличного торговца. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

Женщина покупает суп у уличного торговца.

© AP Photo / Ramon Espinosa

Люди на улице во время отключения электроэнергии в Гаване.

Люди на улице во время отключения электроэнергии в Гаване. - Sputnik Грузия
8/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

Люди на улице во время отключения электроэнергии в Гаване.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0