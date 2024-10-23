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Остров Свободы во тьме: энергосистема Кубы дала сбой

Остров Свободы во тьме: энергосистема Кубы дала сбой

Sputnik Грузия

Одна из крупнейших на Кубе электростанций вышла из строя 18 октября, страна оказалась в ситуации полного энергетического коллапса 23.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-23T13:36+0400

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Ремонтные работы для восстановления энергоснабжения на Кубе идут уже не первый день, но значительная часть жителей до сих пор не имеет доступа к стабильному электричеству. В городе Сантьяго-де-Куба, который уже более двух суток подряд живет без энергоснабжения, прошли стихийные акции протеста. Горожане устроили "кастрюльный марш" с требованием к местным властям обеспечить их дома электричеством, улучшить продовольственное снабжение.

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